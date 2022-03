Paola Caruso “La Pupa e il Secchione”/ Torna in studio dopo il ricovero?

Paola Caruso torna a “La Pupa e il Secchione?”

E’ un mistero la partecipazione di Paola Caruso a “La Pupa e il Secchione“. Nel corso della prima puntata era attesa nello studio ma a causa di una forte allergia dovette dare forfait. Barbara D’Urso in puntata ha affrontato il discorso sulle condizioni di salute della soubrette. Attraverso una clip introduttiva che ha mostrato i video-choc sui social della showgirl, venivano raccontati i difficili giorni passati. Proprio Paola Caruso in video-collegamento con un decoltè esagerato è intervenuta a spiegare e rassicurare i telespettatori: “Sto un pò meglio, sto facendo la terapia. Respiro. Devo stare a riposo. Ho avuto una crisi allergica. Che paura, Barbara!”. L’attrice calabrese aveva quindi annunciato che sarebbe stata pronta a rientrare la settimana successiva ma così non è stato. Questa sera sarà in studio?

Paola Caruso ci sarà a La Pupa e il Secchione Show 2022?/ Mistero dopo il malore

Chi è Paola Caruso?

Paola Caruso è nata a Catanzaro nel 1985 ed è una showgirl ben nota al pubblico Mediaset. Negli anni ha collezionato la partecipazione a diversi programmi, anche in qualità di opinionista, ma ha lasciato il segno come concorrente de L’isola dei famosi 11, guidata da Alessia Marcuzzi. Prima ancora, ha preso parte a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi dove ha corteggiato Fernando Vitale per l’edizione 2006/2007. Prima ancora di approdare al reality show in Honduras, la showgirl ha assistito Paolo Bonolis nel programma Avanti un altro, un’esperienza duratura poi interrotta nel 2016. Dopo L’Isola dei famosi, è stata la volta di Pechino Express. Negli ultimi anni è stata spesso ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Durante la trasmissione, la soubrette ha raccontato di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici per cui, attraverso la conduttrice, ha avuto modo di colmare quella lacuna. Dal punto di vista sentimentale, Paola Caruso ha avuto un flirt con Stefano Bonolis, così come con Daniele Interrante e Lucas Peracchi. Dalla relazione con Francesco Caserta è nato il piccolo Michelino, il suo primo figlio. Attualmente è single.

LEGGI ANCHE:

Francesco Caserta, ex fidanzato di Paola Caruso/ L'addio e il figlio mai riconosciutoPaola Caruso, curiosità sul figlio Michele/ Francesco Caserta: "non sono scappato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA