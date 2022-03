Barbara D’Urso: “Busta choc al Grande Fratello Vip”/ Annuncio a sorpresa in arrivo?

Tra gli ospiti della finale del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini avrà anche due stimate colleghe. Una di queste è Barbara D’Urso che domani dà il via ad una nuova avventura: La Pupa e il secchione show 2022. La conduttrice approfitterà, dunque, del palcoscenico del GF Vip 6 per annunciare l’inizio di questo nuovo reality, rinnovato rispetto alle ultime edizioni di Italia 1, ma anche per fare un annuncio importante. A Pomeriggio 5, nella diretta che anticipa la finale di questa sera, la D’Urso ha infatti rivelato che su quel palco porterà anche una ‘Busta choc’.

Si tratta, dunque, di una comunicazione che sicuramente riguarda la prima puntata del suo nuovo show, in onda domani. D’altronde, a tale comunicazione, è preceduta un’osservazione fatta dalla conduttrice su alcune brutte notizie susseguitesi in questi giorni sul cast.

Barbara D’Urso, pronto l’annuncio a sorpresa in diretta al Grande Fratello Vip

Alcuni problemi esterni hanno infatti causato l’uscita di scena, momentanea o definitiva, di alcuni personaggi appartenenti al cast de La pupa e il secchione 2022. Barbara D’Urso è dunque corsa ai ripari e, forse, questa sera annuncerà proprio qualche cambiamento dell’ultimo minuto. La conduttrice potrebbe inoltre annunciare ufficialmente la presenza nella giuria di Soleil Sorge che da poco ha concluso la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

