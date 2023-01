Paola Caruso ricoverata in ospedale/ Come sta? “Crollata dopo la disgrazia di mio figlio Michele”

Paola Caruso choc: ricoverata in ospedale dopo la disgrazia del figlio Michele

Paola Caruso sta vivendo il periodo più brutto della sua vita. A rivelarlo è lei stessa in un post pubblicato su Instagram in cui fa sapere di essere in ospedale, con una flebo attaccata al braccio. L’ex Bonas di Avanti un altro solo pochi giorni fa aveva rivelato la sua grande preoccupazione per il figlio Michele, vittima di una ‘disgrazia’, una malattia al momento non specificata dalla showgirl.

Proprio il dramma della grave malattia di suo figlio l’ha portata a crollare e a finire in ospedale. “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande”, ha scritto Paola postando una foto che mostra il suo ricovero. Ha quindi proseguito: “Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.

Paola Caruso e il dramma della malattia del figlio Michele: cos’è accaduto

Solo pochi giorni fa Paola Caruso, dopo circa un mese di silenzio social, è tornata sui social solo per spiegare che la sua assenza è stata causata da una disgrazia capitata a suo figlio Michele. Paola ha dunque fatto sapere di essere stata costretta a tornare inaspettatamente da un periodo trascorso all’estero proprio per sottoporre il figlio a determinate cure: “Siamo rientrati in Italia d’urgenza, faremo terapie. Ha un grosso problema di salute. È una disgrazia quella capitata a Michele, è un mese che facciamo accertamenti e terapie. Faremo molta terapia, per tanto tempo”, ha scritto.

