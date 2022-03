Paola Caruso ricoverata, lascia La Pupa e Il Secchione show?/ “Non respiravo più”

Paola Caruso sta male e rischia di lasciare La Pupa e il Secchione. Nel migliore dei casi potrebbe semplicemente slittare il suo ritorno in tv, nel peggiore potrebbe invece essere sostituita da un altro concorrente. Nelle scorse ore, infatti, la showgirl ha annunciato di essere finita in ospedale per accertamenti a causa di un malore accusato in hotel. La modella stava rispettando la quarantena in albergo, in vista della puntata, ma è stata poco bene a causa di un’allergia che l’ha costretta a chiamare l’ambulanza. Grande preoccupazione da parte dei fan di Paola, i quali hanno subito chiesto delucidazioni. A quanto pare la Caruso avrebbe sottovalutato i primi sintomi per poi trovarsi in seria difficoltà respiratoria, come ammesso dalla concorrente.

“Ero in quarantena da giovedì – ha spiegato sui social una dispiaciuta Paola Caruso – per fare La pupa e il secchione show ma sono allergica alla polvere e nell’albergo c’era la moquette. Ho resistito i primi giorni poi non ce l’ho fatta. La tosse è aumentata fino a che non respiravo più e ho chiamato l’ambulanza”. Paola ha poi condiviso alcuni filmati su Instagram spiegando con precisione quanto successo. Adesso sembra stare meglio, anche se la tosse continua a non darle tregua. Così è a serio rischio la sua partecipazione al programma, considerando che per regolamento i concorrenti de La Pupa e il Secchione, devono vivere nella villa per scongiurare possibili contagi da Covid. Attesi aggiornamenti.

