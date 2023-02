Paola & Chiara Iezzi, canzone Furore a Sanremo 2023/ “La dedichiamo ai nostri fan”

Paola & Chiara Iezzi pronte a far “Furore” al Festival di Sanremo 2023

Paola & Chiara Iezzi tornano insieme in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Furore” e promettono scintille! Proprio così, le sorelle Iezzi, per intenderci quelle di “Vamos a Bailar” e “Festival”, dopo un lungo periodo di silenzio e separazione artistica hanno deciso di riunirsi per celebrare la loro musica. A 18 anni di distanza dalla loro ultima partecipazione con “A modo mio”, Paola e Chiara saranno in gara con il brano “Furore” pubblicato per la Columbia Records/Sony Music Italy. Proprio le due cantanti, durante un evento di presentazione tenutosi al Plastic di Milano, hanno annunciato: “ci piace l’idea di entusiasmare i nostri fan, di farli vivere in un mondo speciale. Vogliamo donare tutta l’energia che abbiamo al pubblico che ha voluto così tanto il nostro ritorno e ci ha aspettato con affetto: “Furore” la dedichiamo a loro!”.

Una dedica ai fan e a chi c’è sempre stato anche quando hanno deciso di separarsi prendendo due strade, artisticamente, differenti. Ora però è arrivato il momento di tornare a cantare insieme e l’attesa è davvero enorme considerando che hanno comunicato anche il sold out della prima data live di Milano del 13 maggio 2023.

Paola & Chiara Iezzi: da “Vamos a Bailar” a “Furore”

Il ritorno di Paola & Chiara Iezzi al Festival di Sanremo 2023 è uno dei più attesi della 73esima edizione della kermesse canora. Le sorelle Iezzi dopo i fasti di “Amici come prima”, “Vamos a bailar” e “Festival”, sole per citarne tre, sono pronte ad illuminare il palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo con il loro nuovo singolo “Furore”.

Proprio le due sorelle della musica italiana, durante una festa di celebrazione presso lo storico club milanese Plastic, hanno parlato del brano Furore. “E’ un titolo anticipatori di quello che andremo a cantare – ha dichiarato Paola, la mora – si parla di un momento in cui si ha voglia di dare tutti se stessi al mondo perché, forse, potrebbe essere l’ultima volta. Bisognerebbe vivere la vita sempre come se fosse l’ultimo giorno in cui si sta vivendo”. “Vivi il momento e vivilo al massimo, Furore è un inno a questo – ha aggiunto la bionda Chiara – e poi c’è la caratteristica del divertimento che fa parte del nostro genere musicale”.

