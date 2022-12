Paola e Chiara a Sanremo 2023: il sexy ritorno fa ‘Furore’/ Le reazioni web

Sanremo 2023 accoglie sul palco Paola e Chiara: il ritorno si registra alla finale di Sanremo Giovani e…

Paola e Chiara, in una sexy mise, ringraziano i fedeli supporter per il loro ritorno sulle scene, e l’occasione é la finale del contest Sanremo Giovani di Sanremo 2023. Nel corso della serata evento del 16 dicembre 2022, il #1 del Festival, Amadeus, aggiunge i 6 vincitori del contest Sanremo Giovani alla lista dei primi 22 Big per un totale di 28 concorrenti a Sanremo 2023, e tra questi le sorelle del Pop suggellano il loro ritorno alla musica e non solo. Venticinque anni dopo il debutto e il trionfo, che avveniva con la canzone Amici come prima tra i concorrenti di Sanremo Giovani, l’iconic duo di sorelle del Pop torna a calcare il Teatro Ariston con il suo inconfondibile charme. Lo stile per cui optano Paola e Chiara, al primo evento nell’evento di Sanremo 2023, é il sexy bondage: la mora indossa un tailleur, giacca e pantaloni, tempestati di borchie, e la bionda sfoggia un tubino impreziosito da trasparenze e in pizzo. Le borchie di Paola sono visibili sia sul blazer lungo e doppiopetto che sui lati del pantalone a sigaretta. A fare da ciliegina sulla torta bondage, poi, il collarino di pelle con delle frange pendenti. La gonna di Chiara è dritta e longuette, ma presenta un maxi cinturone di pelle, e il bustier è in pizzo e non lascia spazio all’immaginazione. La mora e la bionda, inoltre, non rinunciano alle pumps, con tacchi e zeppe: la scarpa décolleté é nera per Chiara e rossa per Paola.

Il total-look di Paola e Chiara, unitamente all’annuncio del titolo della loro canzone sanremese registratosi alla finale di Sanremo Giovani, intanto, scatenano tra i più disparati commenti social entusiasti del web.

Paola e Chiara annunciano anche il ritorno ai concerti live

“Pronte a fare ‘Furore’ “, scrivono in queste ore Paola e Chiara, via social, a corredo di uno scatto che le immortala mentre sfoggiano il primo look di Sanremo 2023. Il titolo della canzone sanremese delle sorelle di Milano é per l’appunto: Furore! E il Big announcement già fa furore nel web, dove tra gli altri messaggi di sostegno a Paola e Chiara, si legge il commento social di Nek: “Che meraviglia!”. “Voi farete tremare l’Ariston!”, segue poi tra gli altri commenti più aggreganti degli internauti comuni.

Nel frattempo, il duo milanese annuncia anche il nuovo tour di concerti –il Paola e Chiara per sempre Tour 2023- online. Il 27 aprile 2023 Paola e Chiara saranno a Roma, all’Atlantico, e il 13 maggio 2023 a Milano, al Fabrique.

non so se ci rendiamo conto della portata EPOCALE del ritorno di paola e chiara insieme sul palco dell’ariston #SanremoGiovani #Sanremo2023 pic.twitter.com/omLj6UaTu7 — venere di twitta (@aleferaz) December 16, 2022

