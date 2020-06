Paola Coletti, gemella Jo Squillo/ “Quando nostra madre è morta..”

Jo Squillo ha una gemella, la bella Paola Coletti che in molte cose è simile alla cantante e attrice, ma per altra non lo è visto che si vede di rado sotto i riflettori. La cosa però che le accomuna è l’amore per la loro bella madre, la donna che ha insegnato loro la libertà e la “ribellione” che però è morta per una malattia neurodegenerativa che l’ha strappata all’amore delle loro figlie. Spesso Jo Squillo ha parlato della sua gemella omozigote, anche in tv, rivelando tra le lacrime: “Paola è la mia famiglia, le voglio molto bene”. Le due hanno sempre avuto un rapporto speciale, lo stesso che le ha spinte ad occuparsi insieme della loro mamma fino a quando non è arrivato il momento di coinvolgere altre persone per un aiuto.

PAOLA COLETTI, SORELLA GEMELLA DI JO SQUILLO

Jo Squillo ospite a Storie Italiane ha spiegato: “E’ una bella storia di famiglia, faccio fatica a parlarne perché ho perso mamma e papà nel giro di un mese”. Dopo la morte dei suoi genitori, l’artista non ha potuto far altro che puntare tutto sulla sua spalla, la sorella Paola “non è facile attraversare, cosa c’è al di là del dolore, della sofferenza. Mia mamma aveva una malattia neurodegenerativa. Io e mia sorella eravamo da sole, poi abbiamo preso delle persone”. Classe 1962, la sorella Paola Coletti è stata sempre al fianco di Jo e non solo in questo duro momento o nella vita privata ma anche in quella lavorativa e adesso è la sua “unica famiglia”. Può esserci spalla migliore per proseguire la propria vita dopo tanto dolore?



