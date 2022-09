Paola, concorrente Bake off Italia 2022/ “Orgogliosamente contadina e…”

Paola, chi è la nuova concorrente di Bake Off Italia 2022

Arriva dalla Toscana ed è una grande amante della natura e, ovviamente, della pasticceria. Si chiama Paola ed è tra i nuovi concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2022. La nuova edizione del programma ricomincia con la conduttrice Benedetta Parodi al timone, affiancata da quattro validissimi giurati. Sotto il famoso tendone infatti rivedremo Ernst Knam, Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio e la new entry napoletana Tommaso Foglia, alle prese con assaggi, prove e valutazioni.

Chiara, concorrente Bake Off Italia 2022/ "La pasticceria è condivisione"

Come dicevamo, tra i concorrenti della nuova stagione abbiamo anche la quarantunenne toscana Paola. Andiamo subito a scoprire di chi si tratta e cosa possiamo aspettarci da lei in questa nuova edizione del cooking show. Dopo il trionfo di Daniela Ribezzo nella scorsa edizione, di sicuro anche Paola culla ambizioni importanti e sogna di arrivare fino in fondo. Ce la farà?

Alessio, concorrente Bake Off Italia 2022/ "La pasticceria per me è casa"

Paola, concorrente Bake Off Italia 2022: orgogliosamente contadina

Paola, nuova concorrente di Bake Off Italia 2022, si definisce con orgoglio una contadina, perché assieme alla sua famiglia gestisce una graziosa azienda agricola. Ha cominciato a fare dolci per il figlio, e ora è considerata la mamma più talentuosa ai fornelli da tutto il suo gruppo di amici. Il suo sogno più grande è quello di aprire un laboratorio, anzi un “merendero”. La pasticceria per lei rappresenta famiglia e accoglienza, la associa al suo porto sicuro e la sua ancora di salvezza nei momenti più difficili. Riuscirà ad imporsi in questa nuova edizione di Bake Off Italia 2022? Lo scopriremo presto. E’ l’ora di mettere i dolci in forno.

LEGGI ANCHE:

Ernst Knam/ "10 anni di Bake Off e 30 della mia pasticceria"

© RIPRODUZIONE RISERVATA