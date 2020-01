Paola Cortellesi/ “Mia figlia Laura è stata un regalo meraviglioso” (Verissimo)

Paola Cortellesi questa pomeriggio si confiderà con Silvia Toffanin, davanti le telecamere di Verissimo in onda su Canale 5 dalle 16 circa. Attualmente al cinema con “Figli”, la nuova pellicola dove recita al fianco di Valerio Mastrandrea, intervistata per Amica.it, racconta come è arriva alla pellicola diretta da Giuseppe Bonito e di cosa parla: “Di tante cose. Di una coppia e di come mantenere il difficile equilibrio di una lunga relazione. Qualcosa che riguarda tutte le coppie, anche se qui l’arrivo di un secondo figlio spariglia le carte e crea confusione. Ma il film parla anche di amore, del lavoro certosino che si fa insieme per andare avanti”. Di seguito l’attrice ironizza e confida che con pellicole di questo tipo, a volte non serve nemmeno andare in terapia: “Effettivamente affrontare argomenti così simili e vicini alla realtà può aiutarti, e tanto. Però non è soltanto l’argomento a essere catartico, lo è questo lavoro. Hai il permesso di giocare, e di farlo da adulto, mentre in qualsiasi altro campo saresti considerato un pazzo”.

Paola Cortellesi ospite di Verissimo

Paola Cortellesi prosegue la sua intervista svelando se si sente più vittima come figlia o come genitore: “Sinceramente nessuna delle due. Come figlia, mai, assolutamente! La fortuna della mia vita è stata di vivere in una famiglia molto coesa, vicinanza e presenza non mi sono mai mancate. Come madre, idem. Mia figlia Laura è stata un regalo meraviglioso, inaspettata e bella. Ci sono state anche le cose che raccontiamo, dalla mancanza di sonno alle liti e le discussioni che arrivano per stanchezza, perché dopo tanti mesi – o anni! – di notti insonni il malumore si accumula. Ma le cosiddette rinunce non ci sono mai state”. Nel film la vediamo buttarsi dalla finestra, nella vita come scappa dalle situazioni che non vuole affrontare? “Ridendone. Insieme. Quando la situazione si fa insostenibile, come accade in tutte le famiglie o in tutte le coppie, si deve avere la forza di riderne insieme. Trovare qualcosa di buffo che ti aiuti a superare il momento, guardandosi da fuori. Capire quanto siamo ridicoli a volte quando la rabbia ci deforma il viso”.

