Paola Cortellesi: Riccardo Milani e Laura, marito e figlia/ 19 anni d’amore

Riccardo Milani e Laura sono marito e figlia di Paola Cortellesi, la celebre attrice e comica. Archiviate le storie con Rocco Tanica e l’attore Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi si è innamorata di Riccardo Milani. Regista e sceneggiatore italiano, Riccardo ha iniziato la sua carriera come aiuto regista lavorando con grandissimi nomi del cinema italiano come Mario Monicelli, Daniele Luchetti e Nanni Moretti. Il 1997 è l’anno del debutto come regista sul grande schermo col film “Auguri professore” seguito da “La guerra degli Antò”. Non solo regista, visto che Milani si è fatto conoscere ed apprezzare come regista di diversi spot pubblicitari tra cui quello per la Telecom con protagonista Daniele Luttazzi.

Dal cinema alla televisione il passo è breve visto che nel 2002 ha diretto la fiction “Il sequestro Soffiantini” e poco dopo “La Omicidi”. Per quanto riguarda la vita sentimentale il regista è legato all’attrice Paola Cortellesi con cui ha lavorato diverse volte sul set.

L’amore tra Paola Cortellesi e Riccardo Milani è scattato tra un set cinematografico e l’altro. La coppia dopo un lungo fidanzamento di nove anni è convolata a nozze nel 2011. Da 10 anni sono felicemente sposati e dalla loro unione è nata la figlia Laura. Per il regista si tratta della terza figlia, visto che dal precedente matrimonio ha avuto le figlie Chiara e Alice.

Proprio la Cortellesi parlando della sua storia d’amore con il regista ha confessato: “lavorare insieme porta qualche incomprensione, per noi sono molte. Ci mandiamo anche al diavolo. Però c’è molta differenza tra set e casa: a casa c’è un’atmosfera più malinconica e noiosa…”. Sicuramente non è facile condividere vita privata e lavorativa, anche se insieme la coppia Cortellesi-Milani ha portato nelle sale cinematografiche dei film di grande successo come “Ma cosa ci dice il cervello”, “Mamma o papà”, “Scusate se esisto” fino a “Come un gatto in tangenziale”.

