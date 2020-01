Riccardo Milani, marito Paola Cortellesi/ L’incontro sul set: “Noi legati dall’amore”

Quando parla di suo marito Riccardo Milani, Paola Cortellesi non rinuncia all’ironia. In una recente intervista, l’attrice ha infatti rivelato il loro rapporto sarebbe di “una tristezza infinita”, un legame che tende ad associare a quello che in passato ha legato gli indimenticabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Paola Cortellesi ha infatti ammesso di non essere in alcun modo legata ai simboli che in genere caratterizzano un legame sentimentale e di non avere memoria del momento esatto in cui lui le avrebbe chiesto la mano. Ecco le sue parole: “Non ricordo come mi ha chiesto di sposarmi. Mi pare che a un certo punto mi abbia regalato un anello, che chiaramente non porto”, ha detto l’attrice a Vanity Fair. “Noi siamo un po’ così: non abbiamo un anniversario né una canzone nostra – ha aggiunto – Insomma, ‘na tristezza infinita”.

PAOLA CORTELLESI: “RICCARDO MILANI? QUANDO PARTE LA ZUFFA…”

L’amore tra Riccardo Milani e Paola Cortellesi è nato nel 2003 sul set del film Il posto dell’anima, diretto proprio dallo stesso Milani. La coppia, dopo un fidanzamento durato ben nove anni, è convolata a nozze nel 2011 e dal loro matrimonio è nata una figlia, Laura, che oggi ha sei anni. Insieme dal 2003, il loro rapporto sarebbe costellato di battibecchi, piccoli bisticci d’amore molto comuni alle coppie che lavorano fianco a fianco. “I nostri colleghi, ormai ci conoscono e ridono”, ha spiegato l’attrice a Vanity Fair – quando parte la zuffa ci cantano la sigla di Casa Vianello”. Ma, quando il caos prende il sopravvento, a ristabilire l’ordine delle cose è sempre la profondità dei loro sentimenti: “Io e Riccardo siamo legati dall’amore. Può sembrare una parola banale – ha spiegato l’attrice – ma non ne trovo un’altra per descrivere il segreto della nostra unione”.

PAOLA CORTELLESI: “RICCARDO MILANI? LA PERSONA CHE STIMO DI PIÙ”

Anche se la loro relazione è spesso costellata da battibecchi e piccoli litigi, Paola Cortellesi non ha dubbi: il sentimento che la lega a suo marito Riccardo Milani è sempre più forte. “Ho avuto la fortuna d’imbattermi nel vero amore fatto di sentimento, lealtà, rispetto reciproco”, ha spiegato l’attrice a Vanity Fair – Dopo tanti anni è ancora la persona che stimo di più”. Un incontro che ha segnato anche la vita del regista, il quale ha ricordato così ciò che l’ha colpito quando ha visto per la prima volta colei che sarebbe diventata la sua compagna: “Cercavo un’attrice per Il posto dell’anima, ma avevo visto Paola solo in situazioni molto divertenti. La sua comicità – ha spiegato Milani a Ciak Magazine – arrivava dritta, originale. Una donna bella, ma che si nascondeva molto. Mi ha colpito la malinconia di fondo del suo sguardo”.



