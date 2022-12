Paola D’Andrea, morta la storica opinionista del pubblico di Uomini e Donne/ “Aveva un brutto male”

È morta Paola D’Andrea, storico volto di Uomini e Donne

Paola D’Andrea, storico volto di Uomini e Donne, è morta. I fan storici del dating show condotto da Maria De Filippi ricorderanno sicuramente la bionda opinionista del pubblico in studio che per anni ha commentato i protagonisti over e giovani del programma di Canale 5. Anni fa il celebre format dedicato all’amore dava infatti ampio spazio alle opinioni del pubblico in cui c’erano alcuni volti fissi che sono poi diventati noti a casa.

Tina Cipollari, lite con Biagio Di Maro a Uomini e donne/ "Sempre lo stesso copione"

Tra questi c’era anche Paola D’Andrea, opinionista spesso molto pungente e protagonista di molti scontri all’interno dello studio di Uomini e Donne. Ad annunciare la sua morte è stata Rosy Chiarelli, anche lei tra le presenze fisse nel pubblico del programma di Canale5.

Com’è morta Paola D’Andrea? Parla l’amica Rosy Chiarelli

Rosy Chiarelli ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae proprio insieme a Paola D’Andrea. Le due, dopo anni fianco a fianco a Uomini e Donne, erano diventate grande amiche, un’amicizia proseguita anche dopo la fine della loro avventura nel programma. Accanto a questa foto poche parole d’addio che bastano a comprendere l’accaduto: “Ciao amica mia, ti voglio bene”.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Mario per una telefonata: "Ridevi e..."

Il messaggio di Rosy ha inevitabilmente sollevato le domande del web. Molti ricordavano Paola, avendola seguita a Uomini e Donne, dunque tante sono state le domande su cosa fosse accaduto alla donna. A chi dunque le ha chiesto come sia morta la donna, Rosy ha spiegato che Paola si è spenta per “un brutto male”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni 7 dicembre 2022/ Ida e Alessandro tornano in studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA