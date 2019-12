Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip/ La foto non lascia tutti: i nomi del cast

Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip. L’ex Madre Natura è stata la protagonista di uno degli ultimi scatti “misteriosi” comparsi nell’account ufficiale del reality show. Nonostante il suo volto sia oscurato, la sua slanciata forma appare inconfondibile e poi, erano ormai mesi che circolava il nome della fidanzata di Federico Rossi. Lo scorso 28 novembre, Alfonso Signorini intervistato da Piero Chiambretti, aveva svelato alcuni dettagli del programma in partenza: “Ho accettato la conduzione del GF perché mi piace divertirmi. Sto lavorando sul programma da questa estate e ci tengo molto. Questa è la mia materia e quest’anno sono io a dirigere le fila della trasmissione. Stiamo cercando, insieme agli autori, dei personaggi forti e vogliamo far divertire il pubblico. Sicuramente farò un Grande Fratello veramente vip. La gente non deve più chiedersi: ma questo chi è? Questa edizione sarà davvero vip”.

Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip

La ex Madre Natura entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip dopo l’Isola dei Famosi, vissuta al fianco del suo ex fidanzato Francesco Monte. Tra i due, la storia non è decollata e la ex Madre Natura ha trovato definitivamente l’amore tra le braccia di Federico Rossi del duo di Benji e Fede. Tra i nomi del cast, anche Fabio Testi, vicinissimo alla firma secondo Novella 2000. Spazio anche per Rita Rusic, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Aristide Malnati, Antonio Zequila, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Barbara Alberti e Paolo Ciavarro. Tra gli altri nomi anche quelli di Natalia Bush ed Eva Robin’s. Gli opinionisti della quarta edizione, saranno invece Pupo e Wanda Nara, due volti inediti che avranno modo di farsi conoscere al pubblico anche nel ruolo di commentatori, specie per quanto riguarda la moglie di Mauro Icardi.

