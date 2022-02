Paola di Benedetto/ Da Ciao Darwin, al GF VIP fino alla promozione a PrimaFestival

Paola Di Benedetto sarà alla guida di PrimaFestival, la striscia quotidiana che precede Sanremo 2022 e che svelerà tutti i dietro le quinte di questa 72esima edizione. Insieme a lei il terzetto è composto da Roberta Capua e Ciro Priello. La carriera di Paola è costellata da flirt e gossip, tra tutti quello con Francesco Monte sull’isola delle Honduras. Ma prima, la donna è stata fidanzata con Matteo Gentili, calciatore italiano, tra il 2014 e il 2017. Dal 2018 ha iniziato una relazione con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede, che ha visto una crisi nell’estate del 2019 per un presunto tradimento di lui ed è finita, dopo una riconciliazione, nell’anno 2020. I due inizialmente sono rimasti amici e spesso la donna ha fatto riferimenti a lui su RTL 102.5, radio in cui conduce un programma chiamato “The Flight” con Matteo Campese e Francesco Taranto, ma alcune indiscrezioni rivelano che oramai i due non si parlano più.

Chi è Paola di Benedetto, da modella a protagonista della tv tra Ciao Darwin al GF VIP

Paola di Benedetto nasce nel 1995 a Vicenza, è una modella che si è consolidata nel mondo della moda grazie alla partecipazioni ai grandi concorsi di bellezza come Miss Vicenza, Miss Grand Prix Veneto e Model Girl, fino a Miss Italia 2016, in cui si classifica terza. Entra a far parte della televisione italiana e raggiunge il successo grazie al ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La Resurrezione diventando la prima donna italiana ad aver ricoperto il ruolo; successivamente parteciperà in veste di valletta a Colorado. Nel 2018 partecipa a l’Isola dei famosi e diventa protagonista del gossip grazie all’ipotetico flirt con Francesco Monte. Nel 2019 diventa una delle opinioniste di Mai Dire Talk, programma della Gialappa’s Band, con Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti. Un altro vanto per Paola è la vittoria nel 2020 del Grande Fratelli Vip, edizione segnata dalla pandemia di Covid-19 che porta la modella a devolvere l’intero montepremi a Mediafriends e alla. Protezione Civile per sostenere la lotta al Coronavirus. Nello stesso anno la Di Benedetto pubblica il suo primo libro con Mondadori Rizzoli intitolato Se ci credi. Ci vogliono testa e cuore. Inizia nello stesso anno il percorso radiofonico su Radio Zeta e poi sulla principale RTL 102.5 durante i weekend; sempre grazie alla radio ospiterà i concorrenti di X Factor e i conseguenti ospiti nella Suite di RTL dopo le puntate, intervistandoli e condividendo il tutto tramite i social della trasmissione e della compagnia radiofonica, per cui riesce a portare anche sul suo profilo Instagram (@paodb) migliaia di followers e like. Nell’estate del 2021 conduce con il cast di The Flight l’evento Power Hits Estate 2021 all’Arena di Verona, in cui, tra gli ospiti, si esibisce anche il suo ex fidanzato Federico Rossi.

