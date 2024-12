Tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In troveremo Pietro Perone, nota penna del giornalismo e della scrittura che nei giorni scorsi ha lanciato il suo ultimo libro dedicato al compianto cantautore napoletano Pino Daniele, intitolato “Pino Daniele, Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a Giogiò”. Una produzione disponibile già nelle librerie e negli store alla quale Pietro Perone ha lavorato nel dettaglio.

Giornalista e caporedattore de Il Mattino di Napoli, Pietro Perone ha seguito diverse vicende politiche del nostro Paese, trattando anche argomenti delicati e spinosi come la criminalità organizzata, oltre a seguire importanti inchieste come quella sul delitto del giornalista Giancarlo Siani, che ha portato alle condanne dei mandanti. Nel libro dedicato a Napoli, lo scrittore ha raccontato l’eredità lasciata da Pino Daniele alla sua città, arrivando fino alla tragica scomparsa di Giogiò, il giovane ucciso a Napoli da alcuni colpi di pistola.

Pietro Perone e l’opera che esalta le bellezze di Napoli: la vita privata del giornalista

Da Pino Daniele alla drammatica storia di Giovanbattista Cutolo, nella sua ultima opera Pietro Perone si è soffermato sull’arte e sulla musica in tutte le sue sfaccettature, raccontando un viaggio iniziato con Pinotto e proseguito con chi come Giogiò sognava di vivere di musica, ma che si è ritrovato a fare i conti con un destino infame e crudele.

Sul sito ufficiale di Pietro Perone troviamo un’anteprima del libro lanciato sul mercato pochi giorni fa: “Pino, simbolo intramontabile di più generazioni, poi tradite dalla politica e forse sconfitte dalla storia, ma che non smettono di credere che Arriverà l’aurora. Il libro parla di tutta la carriera artistica di Pino Daniele e di come lui ha vissuto la città e le sue contraddizioni, fino a proporre a tutti, anche a chi vive molto lontano”. Una nuova avventura per Pietro Perone, pronto a raccontare dettagli, curiosità e retroscena di un’opera letteraria di grandi aspettative e speranze. Della sua vita privata non si hanno informazioni, visto che il giornalista è molto riservato sulle questioni familiari e non ama vivere sotto i riflettori.

