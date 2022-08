Paola Di Benedetto diventa mamma del primo figlio?/ La verità: “Sono in attesa del..”

Grande fratello vip 4, Paola Di Benedetto fuori forma? Spunta un pancino sospetto della prima gravidanza

Mentre sale l’attesa generale per il debutto in tv del Grande fratello vip 7, la vincitrice del Grande fratello vip 4, Paola Di Benedetto, torna al centro dell’attenzione mediatica per il nuovo gossip esploso sul suo conto. Si tratta di una sospetta gravidanza che, a detta dei beninformati dell’indiscrezione, la conduttrice radiofonica ed ex gieffina starebbe nascondendo, dietro un pancino pronunciato, sospetto di una cicogna in arrivo. Tra amici, giornate trascorse all’insegna del relax e dei post pubblici condivisi online, di una vacanza in Costa Smeralda, Paola Di Benedetto non si è risparmiata la condivisione di qualche scatto in bikini, che ha sollevato in qualche internauta il dubbio che lei fosse in dolce attesa.

Non appena è circolata l’indiscrezione, fino ad arrivare a lei in direct message, attraverso un fan che le ha chiesto conferma o smentita dell’indiscrezione sulla preannunciata cicogna in arrivo, la bella e brava Paola Di Benedetto ha sconfessato il chiacchiericcio del momento, in un modo del tutto originale e ironico, dicendosi cioé “in attesa del dolce”. Dunque, è stato svelato l’arcano, Paola Di Benedetto non è in dolce attesa, a differenza di come si era supposto.

Paola Di Benedetto al centro del gossip: c’entra la liaison con Rkomi

Nelle scorse settimane, Paola Di Benedetto era stata al centro del gossip per la frequentazione intima avviata con il futuro giudice di X factor, Rkomi, con il quale però è durata pochissimo. La relazione tra lorosarebbe durata a quanto pare poche settimane e i due non si sarebbero più visti. Dopodiché la cronaca rosa ha fatto circolare l’ipotesi secondo cui il cantante Blanco avrebbe messo gli occhi su Paola Di Benedetto, anche se almeno allo stato attuale lui si palesa felicemente innamorato della nuova fiamma ballerina, Martina Valdes. E Paolo Di Benedetto sarebbe invece allo stato attuale single, nonostante la frequentazione con Rkomi. Insomma, sembra proprio che la conduttrice radiofonica non riesca a trovare un valido sostituto nel cuore di Federico Rossi, il suo ultimo ex fidanzato e cantante ed ex membro del duo Benji e Fede.

