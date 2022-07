Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati?/ Deianira Marzano: “Solo pubblicità”

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati? In molti se lo stanno domandando, dato che in questi ultimi giorni la coppia non ha pubblicato nulla sui social network. In genere i due erano molto attivi, mentre adesso nessun post insieme appare. La questione resta un mistero, ma intanto a dire la sua – con parole non al miele – è stata Deianira Marzano, famosa influencer ed esperta di gossip.

A chiedere a quest’ultima delucidazioni in merito a quello che sta accadendo tra la conduttrice e il cantante sono stati proprio i suoi followers, preoccupati dall’assenza di notizie sui social network. “È già finita?”, le hanno scritto in chat. Deianira Marzano, da parte sua, non ci ha girato troppo intorno: “Paola Di Benedetto e Rkomi. Ma che dire, tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore oppure forse un fuoco di paglia”, questa la sua opinione.

Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati? La verità resta un mistero

Non è ancora dato sapere dunque qual è la verità: Paola Di Benedetto e Rkomi si sono lasciati? A chiarirlo, nei prossimi giorni, potranno essere soltanto loro. In molti sperano però che non sia così. La coppia d’altronde è stata resa pubblica poco tempo fa. Come rivelato da Chi, i due si sono conosciuti alcuni mesi fa a Milano grazie ad alcuni amici in comune. Hanno subito iniziato a seguirsi sui social network e a scambiarsi interazioni, che non sono passate inosservate agli occhi dei fans più attenti. Poi la conferma quando sono stati beccati insieme nei locali, a scambiarsi tenere effusioni.

La storia d’amore è divenuta di dominio pubblico dunque in poco tempo e come era inevitabile che fosse adesso tutti vogliono sapere come è finita. Al momento però non ci sono stati chiarimenti ufficiali dei diretti interessati.

