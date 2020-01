Paola Di Benedetto/ Federico Rossi entrerà in casa per farle una sorpresa? (GF Vip 4)

Paola Di Benedetto ha deciso di tenersi un po’ in disparte in seguito all’ultima diretta del Grande Fratello Vip 4. A differenza di altri concorrenti, impegnati in liti o racconti di vita e carriera, l’ex Madre Natura ha preferito concedersi un bagno con Carlotta Maggiorana. Una clip che ha fatto subito il giro di tutte le pagine social dei fan e che di certo ha alimentato le fantasie di molti. Con il suo bikini tutto giallo, Paola non si è concessa pose sexy, ma ha puntato tutto sul relax. “Svergognate”, ha detto ad entrambi, con ironia, Licia Nunez. Per Paola e Carlotta si è trattato di un semplice momento per scaricare la tensione e fare persino qualche risata insieme. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Carlotta Maggiorana. Questo non le impedisce però di pensare anche a tutte le amiche lasciate all’esterno, come la personal shopper Sara Daniele. Durante la giornata, la modella l’ha salutata, sottolineando di volerle bene. “Anche tu mi manchi”, scrive invece Sara, commentando uno degli ultimi post condivisi dallo staff di Paola su Instagram.

Paola Benedetto al Grande Fratello Vip

Non solo risate e chiacchiere per Paola Di Benedetto nella Casa del Grande Fratello Vip 4. La modella si è già messa all’opera per fare le grandi pulizie del loft, allontanandosi da chi preferisce prendere il sole oppure allenarsi. A differenza delle altre edizioni, per la prima volta forse assistiamo ad una modella che preferisce non apparire, ma punta anche tutto sulla pulizia. La mattina di domenica è trascorsa così per la Di Benedetto, in calzini e con l’aspirapolvere in mano, indifferente al chiacchiericcio di Patrick Pugliese e Rita Rusic riguardo al film Attila – Il flagello di Dio. Intanto il fidanzato Federico Rossi è a Madonna di Campiglio, impegnato fra sci, piste e tante canzoni. Qualche risata con gli amici e tanta musica, per un weekend in totale relax. Un po’ come la donna del suo cuore, anche se confinata fra le mura del loft di Cinecittà. La domanda che tutti i fan si stanno facendo in queste ore riguarda invece la possibilità che la coppia si riveda presto in puntata. Federico deciderà di varcare la porta rossa per fare una sorpresa alla sua Paola? Visto che quest’ultima ha rivelato più volte di avere un fidanzato più che romantico, ci chiediamo che cosa farà il cantante per far sentire la sua presenza alla modella.

