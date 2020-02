Paola Di Benedetto/ La crisi con Federico Rossi: “Stavo per finire male ma..” (Grande Fratello Vip)

Anche Paola Di Benedetto sta mostrando i primi segni di cedimento al Grande Fratello Vip 4. L’ex Madre Natura non può che pensare al suo fidanzato e la lontananza inizia a farsi sentire. In questi giorni, la modella ha confidato a Serena Enardu e Pago che cosa è accaduto la scorsa estate fra lei e Federico Rossi, ovvero la rottura della loro relazione. “Sono stata single per tutta l’estate, ci siamo rimessi insieme a settembre. Ho vissuto un momento bruttissimo”, ha detto, “lo ricordo come il momento più brutto della mia vita. Mi sono ripromessa di non cadere mai più in quella situazione mentale brutta”. Per sua fortuna, in quel periodo no ha potuto contare sull’appoggio della famiglia, che le è stata accanto ancora una volta. “Tante volte mi hanno ripescata e rimessa in carreggiata”, ha confessato, “dopo un po’ quando ti scende la rabbia e la delusione allora dici ‘Ma perchè? Vale la pena perdere un amore così grande oppure posso fare uno sforzo e magari possiamo piano piano rimettere insieme i pezzi’. E sì, ne valeva decisamente la pena”. Nessun commento intanto da Rossi, che se la spassa alle Maldive fra vacanze e allenamenti sulla spiaggia. “Primo sole maldiviano”, scrive su Instagram, “distanti ma vicini”. Da qualche tempo ormai Federico non si fa più sentire, che non dedica un post alla sua fidanzata. Alcuni sperano anche per questo in sui ingresso a sorpresa e la stessa Paola vorrebbe tanto poterlo incontrare nel loft.

Paola Di Benedetto, Grande Fratello Vip 4: cosa c’è che non va in Patrick?

Paola Di Benedetto continua a passare con la lente d’ingrandimento tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Sembra proprio che qualcuno degli inquilini non la convinca più di tanto, ovvero Patrick Pugliese. Parlando in cucina con Antonella Elia e Licia Nunez, l’ex Madre Natura ha esternato il proprio pensiero: “Patrick è simpaticissimo, gioca tantissimo però. Non so quanto questo giocare faccia parte del suo gioco o se veramente lui è così”. Paola infatti è sicura che in qualche momento Pugliese sia sia sforzato di fare il simpatico, quando in realtà dentro di sè provava tutt’altro. Parlando da sola con l’attrice, Paola invece ha parlato della possibilità che il fidanzato Federico Rossi non stia vivendo al meglio la sua presenza nel reality. Questione di distanze più che altro: “Lui l’ha capita, perchè l’ha capita… però…”, ha detto, “anche perchè ho capito che può succedere il finimondo fuori. Qui dentro non hai proprio la percezione di niente”. L’ex Madre Natura però è sicura che comunque il programma stia permettendo a tutti di far emergere la propria personalità. La Nunez di contro le ha ricordato che nessuno dei concorrenti dimentica tuttavia di trovarsi in un gioco. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto.

