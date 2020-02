Paola Di Benedetto/ In arrivo il fidanzato Federico Rossi? “il budget non ce l’hanno” (Grande fratello Vip )

Paola Di Benedetto non può fare a meno di pensare al suo fidanzato, soprattutto alla luce di quanto accaduto al Grande Fratello Vip in questi ultimi giorni. Il fatto che Pago e Serena Enardu si siano rivisti e ora possano vivere sotto lo stesso tetto, ha dato modo all’ex Madre Natura di riflettere su cosa farebbe se fosse al posto loro. E se Federico Rossi le facesse una sorpresa? “Se entrasse nella Casa per una sera?”, ha detto agli amici, “Ma, magari lo facesse… certo che lo vorrei qui. In quel caso delle telecamere me ne fregherebbe zero, proprio”. Paola sa già come reagirebbe: “Potrebbero riprendere quello che vogliono… non mi importerebbe nulla, mi fregherebbe zero di quello che vedono, lo dico davvero”. I fan di Benj & Fede ovviamente sperano nell’ingresso del cantante, ma a quanto pare la stessa Di Benedetto vede la cosa come improbabile. Alcuni giorni fa infatti, parlando con Antonio Zequila, la concorrente ha fatto un’affermazione particolare: “Impossibile, come concorrente? Ma sei pazzo? A parte il budget, non ce l’hanno. Te lo dico io… non ce l’hanno”. Il fidanzato intanto è in silenzio sui social da alcuni giorni e da quanto ne sappiamo è in fase di prove e registrazioni. Nessun messaggio però dedicato alla modella, cosa che potrebbe far pensare ad un’imminente sorpresa in arrivo.

PAOLA DI BENEDETTO, LE SUE PAROLE SU ANTONELLA ELIA

Paola Di Benedetto ha già detto la sua in merito ad una particolare concorrente del Grande Fratello Vip 4. Anche se i rapporti fra lei e Antonella Elia sono sempre stati sereni, nulla vieta alla modella di notare l’atteggiamento che la showgirl adotta con gli altri inquilini della Casa. Parlottando con le amiche nella camerata, l’ex Madre Natura ha sottolineato il suo pensiero in merito, anche se in modo più soft rispetto ad Adriana Volpe. La conduttrice infatti non sa che cosa pensare: le invettive della Elia contro altre donne sono frutto di un desiderio di apparire oppure no? Paola lo esclude e ha cercato di mitigare gli animi, sempre più accesi. “Lo so fa soffrire”, ha ammesso poi parlando della tendenza di Antonella a lasciarsi andare in insulti verso il suo interlocutore di turno. “Se dovesse essere così… con me hai chiuso. Hai perso la fiducia, stai lontana”, ha aggiunto. Per ora la Di Benedetto non ha preso le distanze da nessuno degli altri concorrenti, ma non è escluso che presto potrebbe entrare in contrasto proprio con la Elia. Nei giorni scorsi, le due hanno assunto infatti posizioni diverse in merito alla spesa, un punto dolente per l’ex Madre Natura e una questione di poco conto invece per la showgirl. Lo scontro è dietro l’angolo?

