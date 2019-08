Paola Di Benedetto stuzzica Sara Daniele/ Foto: “Mamma che ti farei”, lei replica e..

Sara Daniele e Paola Di Benedetto protagoniste di un’estate di fuoco. La figlia di Pino Daniele e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin sono grandi amiche (manca all’appello Aurora Ramazzotti) e quest’estate hanno deciso di trascorrere insieme parte delle vacanze. Su Instagram hanno poi postato scatti e video a Capri, poi ad Ischia, facendo appassionare il web alle loro avventure. Tra Paola, Sara e Aurora si è creata una bellissima amicizia che fa spesso nascere simpatici siparietti, come quello nato sotto l’ultimo scatto della Daniele. In posa, in completino rosso, Sara Daniele scrive “I romani rientrati dalle vacanze stanno utilizzando molto il famoso detto francese: Ao, ammazza che callara”. Dai commenti, ecco però spuntare quello della Di Benedetto.

Sara Daniele e Paola Di Benedetto, battute social

“Mamma che ti farei”, scrive Paola Di Benedetto sotto l’ultima foto postata dall’amica Sara Daniele. Una battuta che ha fatto sorridere i follower della ragazza e ha suscitato l’immediata risposta di Sara. “E viemmelo a fa” ha scritto la figlia di Pino Daniele in risposta alla battuta dell’amica. E per lei anche i tantissimi complimenti dei follower: “Sempre al topo”, “Bellissima”, “Bella Bella in modo assurdo”, sono soltanto alcuni dei commenti positivi ricevuti dai fan che sperano di rivedere presto il duo e anche il trio nuovamente insieme in nuove avventure. E mentre Sara si gode il ritorno a Roma e Aurora a Milano, Paola Di Benedetto torna al centro del gossip per il ritorno di fiamma con Federico Rossi.





