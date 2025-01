Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono una coppia. Dopo un lungo periodo di crisi culminato anche in una separazione, c’è stato un ritorno di fiamma tra la ex Bonas di Avanti un altro e il calciatore. La conferma è arrivata su Instagram dove la conduttrice radio-televisiva ha celebrato il compleanno del fidanzato Raoul Bellanova con una serie foto e una dedica: “Buon compleanno amore mio”. E’ tornato l’amore tra la ex vincitrice del Grande Fratello Vip e il calciatore del Torino che hanno fatto coppia fissa per diverso tempo fino all’annuncio, quasi a sorpresa, fatto a gennaio dello scorso anno.

Chi è Paola Di Benedetto/ Ex Bonas e vincitrice Grande Fratello:"privilegiata per il lavoro che faccio"

Da tempo si parlava di un ritorno di fiamma tra i due, ma nessuno aveva confermato o smentito la cosa. La conferma è arrivata spulciando i social dove Paola di Benedetto è molto attiva e in occasione del compleanno del fidanzato Raoul Bellanova ha pensato bene non solo di festeggiarlo, ma anche di ufficializzare il loro amore.

Ex fidanzati Paola Di Benedetto/ Dalla storia con Matteo Gentili a quella con Federico Rossi e Rkomi

Raoul Bellanova è il fidanzato di Paola di Benedetto: i motivi della rottura

Una bella notizia per Raoul Bellanova, il fidanzato di Paola di Benedetto, che sono tornati ad essere una coppia dopo un lungo periodo di crisi. A gennaio scorso la coppia aveva annunciato la fine dell’amore con un post pubblicato dalla ex Bonas di Avanti un altro sui social. “Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento” – con queste parole la conduttrice radiofonica aveva comunicato la separazione con una storia su Instagram. Non solo, Paola Di Benedetto aveva precisato: “abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro”.

Nino e Antonella, chi sono i genitori di Paola Di Benedetto/ "La mia famiglia c'è sempre stata"

I motivi della rottura tra Paola Di Benedetto e il fidanzato Raoul Bellanova erano quindi di tipo caratteriale; divergenza di punti di vista che nel lungo periodo li hanno portati a maturare questa importante decisione. Il ritorno di fiamma tra i due è la conferma che la coppia ha cercato di superare i problemi caratteriali dandosi così una seconda possibilità. Anzi c’è chi parla anche di convivenza in arrivo. Sarà davvero così?