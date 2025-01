Paola Di Benedetto è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. La ex Bonas di Avanti un altro e vincitrici dell’edizione del 2020 del Grande Fratello Vip è pronta a raccontarsi a cuore aperto nel popolare programma televisivo tra vita professionale e privata. Dopo la vittoria la GF VIP e la partecipazione a L’Isola dei Famosi, Paola ha iniziata a farsi conoscere ed apprezzare nel mondo della radio approdando a RTL; un passaggio non obbligato, ma che ha sicuramente cambiato la sua vita. A raccontarlo è stata proprio la showgirl dalle pagine di Cosmopolitan: “sarò sempre grata a questo mestiere. Fare le dirette in radio mi ha regalato una vera padronanza di linguaggio e una consapevolezza diversa che non avrei avuto senza”.

Un percorso lavorativo sicuramente differente da quello televisivo, ma che ha permesso a Paola Di Benedetto di crescere. La prima diretta in radio è stata a Radio Zeta e la conduttrice ricordandola ha detto: “a riascoltarmi ora riderei. Mi farei forse tenerezza. Credo sia stata abbastanza imbarazzante, ma se ci ripenso mi fa capire quanto lavoro c’è stato dietro”.

Paola Di Benedetto si racconta a Verissimo: “sognavo di fare la veterinaria”

In realtà Paola Di Benedetto da bambina sognava di fare ben altro nella vita. “Sognavo di fare la veterinaria, poi l’archeologa” – ha raccontato la conduttrice radio-televisiva dalle pagine di Cosmopolitan, ma poi crescendo durante la fase dell’adolescenza è caduta in buco nero. “Non riuscivo a cogliere la mia identità e soffrivo di molte ansie” – ha confessato la showgirl che non riusciva a capire quale fosse la sua attitudine e sopratutto cosa avrebbe fatto nella vita. Tutto ha preso una piega inaspettata quando i genitori l’hanno scritta ad un concorso e così ha iniziato a lavorare in un piccola tv locale. “Ne sono rimasta affascinata” – ha raccontato Paola che trascorreva i pomeriggi negli studi tv osservando qualsiasi cosa.

“In quel momento ho scoperto la mia strada” – ha detto Paola Di Benedetto che come tutti ha vissuto momenti di grande difficoltà e smarrimento che ha superato mantenendo sempre la sua lucidità e concretezza. “Nei momenti più difficili cerco di mettermi al centro” – ha detto la Di Benetto che ha concluso dicendo – “quando viviamo un periodo “no” dobbiamo avere le forze di uscirne da sol”.