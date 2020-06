Paola di Benedetto/ Successo al GF VIP e in amore, presto il ritorno in tv? (Verissimo)

Pubblicità

Paola di Benedetto è ormai un volto noto della televisione, grazie al suo fisico mozzafiato e al suo sorriso, è riuscita a spuntarla e farsi notare fino a sbarcare prima all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip lasciandosi alle spalle anche la storia con Francesco Monte, quella che l’ha portata sulla cresta dell’onda del gossip. La bella mora ormai ha chiuso quel capitolo e ha voltato pagina e non solo nel lavoro ma anche in amore visto che ormai è la fidanzata di Federico Rossi del duo (ormai ex) Benji e Fede. I due sono stati distanti in questi mesi proprio perché la Di Benedetto ha partecipato al Grande Fratello Vip facendosi chiudere in casa da gennaio e poi, una volta uscita da vincitrice, ha passato la quarantena lontana dal suo grande amore che, però, l’ha aspettata senza battere ciglio. Proprio nei giorni sorsi, grazie alla fine del lockdown, i due si sono riabbracciati e adesso sono inseparabili per la gioia dei fan che li amano insieme.

PAOLA DI BENEDETTO TRA L’AMORE DI FEDERICO ROSSI E IL RITORNO ALLA VITA DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP

La stessa Paola di Benedetto oggi sarà di nuovo protagonista a Verissimo nella sezione dedicata alle storie mentre nelle scorse settimane aveva preso parte al talk show con un videomessaggio in cui raccontava il mondo che ha trovato dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Credevo che andando al Grande Fratello avrei vissuto un’esperienza surreale, invece surreale è stato tutto ciò che ho trovato al mio ritorno. Ho trovato un mondo completamente diverso da quello che ho lasciato”. Paola di Benedetto veniva informata passo passo di quello che succedeva fuori ma forse nessuno dei gieffini aveva davvero capito la gravità della situazione. Per fortuna il peggio è passato e adesso la bella ex Madre Natura ha ritrovato il sorriso riabbracciando il suo Federico Rossi e proprio in una delle ultime foto postate su Instagram si è mostrata al suo fianco con due belle pizze al grido di: “Serate preferite in assoluto: tuta, pizza e film! 🍕📺 Buona serataaaaaaaaaaaa”.



