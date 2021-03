Paola di Benedetto “Un anello per Federico Rossi”/ Arrivano le nozze?

Siamo tutti pronti a vedere Paola di Benedetto e Federico Rossi all’altare? Non è la prima volta che si parla del loro amore e nemmeno la prima in cui si parla di nozze visto che lo stesso era successo quando la ex Madre Natura è uscita vincente dal Grande Fratello Vip. Da allora sono già passati quasi due anni e l’amore tra loro continua a gonfie vele come spesso i diretti interessati raccontano sui social ma le novità questa volta arrivano dal settimanale Chi che li ha beccati insieme riferendo che i due erano a pranzo fuori e che per l’occasione si sono scambiati alcuni regali importanti. In particolare, sembra che l’ex del duo Benji&Fede abbia ricevuto una piccola scatolina nera con dentro un anello anche se dalle foto non si evince una proposta di matrimonio romantica da parte della sua compagna.

Paola di Benedetto e Federico Rossi si sposano?

Sul settimanale di Alfonso Signorini si legge: “Lei gli ha donato una fedina d’oro mentre lui una collana. Sono solo pegni d’amore oppure il preludio delle nozze?”. Prima che scoppi la polemica, Chi conferma che i due si sono visti a Milano prima che la città entrasse in zona arancione rinforzato. Come sarà andato quindi questo loro incontro romantico? Davvero Paola di Benedetto ha chiesto la mano al suo amato Federico Rossi? E’ ancora presto per scoprirlo ma dalle foto non si evince niente di romantico anche se i due hanno sottolineato più volte che è ancora presto per parlare di nozze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA