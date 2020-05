Paola Di Benedetto, fidanzata Federico Rossi/ “Lontani al GF ho capito che…”

Pubblicità

Paola Di Benedetto è la fidanzata di Federico Rossi uno degli ospiti di “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin sabato 2 maggio 2020 nel pomeriggio di Canale 5. Fresca vincitrice del Grande Fratello Vip, esperienza sicuramente indimenticabile per la Di Benedetto, ha dichiarato: “un pezzo del mio cuore è rimasto in quella casa: ho dato tutto ciò di cui sono stata capace e la vittoria è stata la chiusura perfetta di questa folle avventura”. Una volta varcata la porta rossa della casa del GF VIP 4 come vincitrice, Paola si è ritrovata per la prima volta a dover fare i conti con il Coronavirus trovandosi un mondo completamente diverso da quello lasciato pochi mesi: “credevo che andando al Grande Fratello avrei vissuto un’esperienza surreale, invece surreale è stato tutto ciò che ho trovato al mio ritorno. Ho trovato un mondo completamente diverso da quello che ho lasciato”. Sul finale poi la influencer ha detto: “la produzione ci teneva informati ma nessuno di noi era pronto a immaginare tutto questo, ma appena finita quest’esperienza, davanti a una realtà così drammatica la mia felicità si è ridimensionata”.

Paola Di Benedetto: “con Antonio Zequila eravamo davvero complici poi…”

Dopo la vittoria a sorpresa al Grande Fratello Vip 2020, Paola di Benedetto è stata “accusata” di aver trionfato grazie ai voti del fidanzato Federico Rossi del due musicale Benji e Fede. La ex Madre Natura dalle pagine de Il Giornale ha sottolineato: “è vero che c’è stato un sostegno social da parte dei nostri fan, ma i voti determinanti sono arrivati dal pubblico televisivo che ha votato semplicemente perché seguiva il reality in tv, e non perché io fossi una influencer e lui un cantante”. Non solo, la influencer ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni soffermandosi su Antonio Zequila: “all’inizio con lui scherzavamo e ci spalleggiavamo molto, eravamo davvero complici”. Le cose tra loro sono cambiate quando nella casa è entrata Sara Soldati come ha raccontato la Di Benedetto: “ho notato che lui iniziava ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo. Ci siamo quindi punzecchiati a vicenda e poi lui ha usato termini poco carini. Da parte mia gli ho risposto, forse anche esagerando… Da quel momento è stato un botta e risposta continuo e siamo arrivati a odiarci”. La situazione è poi degenerata durante la finale del reality show: “non l’ho visto avvicinarsi neanche per complimentarsi. Non ho visto da parte sua nessuno spirito sportivo, in fondo si trattava di un gioco”.

Paola Di Benedetto: “presto andrò a convivere con Federico”

L’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 ha sicuramente rafforzato il rapporto d’amore tra Paola Di Benedetto e il fidanzato Federico del duo musicale Benji e Fede. La coppia che, in questi giorni è finita nel mirino del gossip per una possibile violazione della quarantena, ha grandi progetti per il futuro come ha raccontato la stessa Paola a Il Giornale: “il matrimonio non ci sarà, almeno a breve non è previsto! Sicuramente, però, quando tutto questo sarà finito, ci organizzeremo per andare a convivere prendendo casa in affitto”. La Di Benedetto non nasconde che poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4 era preoccupata per la sua storia: “ho pensato che fosse difficile per entrambi. Da parte mia non ho mai pensato di trovarmi qualcuno nella Casa, questo era davvero l’ultimo dei miei pensieri, ma la lontananza ci avrebbe potuto far capire quanto fosse più o meno forte il nostro legame. Lui, invece, era super geloso della concorrenza maschile! Fortunatamente però è andata bene!”.



