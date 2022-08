Paola Egonu fidanzata con Michal Filip, silenzio sulla ex/ “Sono innamorata e felice”

Paola Egonu si gode una meritata vacanza prima di ritornare in campo con la nazionale italiana, la ragazza ha trascorso le sue vacanze in compagnia del suo grande amore Michal Filip il pallavolista polacco che le ha fatto perdere la testa ultimamente. I due prima di trascorrere una giornata in compagnia di tutti i loro amici hanno trascorso una settimana in totale relax e intimità a Baia Sardinia.

La pallavolista quest’anno ha ottenuto grandi successi come l’oro alla Volleyball Nations League venendo riconosciuta come miglior opposto e come Mvp (Most Valuable Player) un riconoscimento assegnato al miglior atleta che ha ottenuto i risultati migliori in un evento sportivo.

Paola Egonu in barca con il suo nuovo amore Michal Filip

L’ultimo legame sentimentale di Paola Egonu prima del pallavolista polacco era con una ragazza di quattordici anni più grande di lei, la pallavolista Katarzyna, nota come Kasia Skorupa. Sull’argomento la donna ha sempre ribadito che più che il genere di una persona la pallavolista italiana fosse interessata alla persona.

Paola Egonu recentemente ha ammesso di essersi innamorata, senza specificare se con un ragazzo o con una ragazza, ammettendo semplicemente: “Sono innamorata, felice e spaventata”.

