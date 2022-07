Paola Egonu: il pallavolista Michal Filip è il nuovo fidanzato/ Dopo il coming out…

Paola Egonu fidanzata con il pallavolista Michal Filip

Belli e innamorati. Paola Egonu e il pallavolista Michael Filip si mostrano ai fan sui social durante le vacanze in Sardegna. Uniti dallo sport, ma anche dall’amore che li ha travolti e che stanno vivendo con totale naturalezza condividendo i momenti di relax in quel della Sardegna sui social. L’azzurra, una delle giocatrici di pallavolo più forti al mondo, tra le storie del suo profilo Instagram, ha condiviso una foto del fidanzato che, a sua volta, ha postato una carrellata di scatti con la sua dolce metà durante una vacanza d’amore. Circondata dalla natura e dallo splendido mare della Sardegna, la coppia è uscita allo scoperto ufficializzando la loro storia.

Britney Spears, a lei è dedicato il nuovo Monopoly/ Prezzo e data di uscita

Un amore che, nella vita di Paola Egonu è arrivato dopo la fine della storia con un’ex compagna di squadra. «Sono tornata in albergo e ho chiamato la mia fidanzata. Piangevo e lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. E che ci avrei sofferto, però, poi, sarei stata meglio», aveva raccontato nel 2018 in un’intervista esclusiva rilasciata al Corriere della Sera.

Dayane Mello contro Giulia De Lellis "Pessimo esempio"/ "Vive nel trucco e Photoshop"

Paola Egonu e Michael Filip: amore e pallavolo

In una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Paola Egonu aveva dichiarato di essere fidanzata. «A me piacciono le persone, il genere conta poco» aveva detto in una recente intervista a Oggi «non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte», aveva aggiunto.

A far battere il cuore è proprio Michael Filip da cui, dopo le vacanze, dovrà separarsi per gli impegni sportivi che entrambi devono rispettare. Lei, infatti, è attesa nel ritiro della Nazionale per il ritiro per la preparazione della prima fase del Mondiale, in programma a settembre in Olanda.

Mary Alice è morta a 85 anni/ Attrice americana celebre per Malcom X e Matrix

© RIPRODUZIONE RISERVATA