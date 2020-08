Paola Ferrari, gaffe o sfottò sulla Juve?/ Condivide “Ripescata in Champions!” ma è una fake news

Ma quanto fango sta arrivando addosso a Paola Ferrari? In queste ore davvero tanto soprattutto alla luce del fatto che lei si ostina a fare dei paragoni con alcune colleghe (vedi Diletta Leotta che a suo dire è solo una showgirl) e poi finisce per fare delle gaffe social che non possono passare inosservate. La bella Paola Ferrari ha precisato più volte di essere una giornalista di “un’altra pasta” e questo non può far altro che inasprire e rendere ancora più cattivi i commenti di chi si è accorto che nella tarda ora di ieri, la Ferrari ha postato la foto di un finto televideo in cui si annuncia il “ripescaggio” della Juventus per via dei soggetti positivi rintracciati tra le fila dell’Atletico Madrid. Non solo la notizia è un fake ma bastava leggere fino alla fine per capire che era un vero e proprio sfottò ai danni dei juventini?

PAOLA FERRARI SFOTTO’ ALLA JUVE O GAFFE?

In particolare, nella foto e presunta news condivisa da Paola Ferrari al grido di “Boom”, si legge: “L’ombra del covid 19 si allunga sulla final eight di Champions League due membri dello staff e a seguire otto giocatori sono risultati positivi al coronavirus…In questo contesto la Uefa ha già individuato nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto, ‘non vincendo la finale non penalizzerebbe le altre squadre meritorie’”. Le polemiche non sono mancate. In molti l’hanno presa di mira proprio perché, in quanto giornalista, avrebbe dovuto leggere fino alla fine e, magari, informarsi un po’ prima di condividere la presunta notizia a meno che il suo non fosse un vero e proprio sfottò ai danni dei juventini. A prendere le difese della giornalista ci ha pensato il collega Marco Mazzocchi convinto che sia stata solo una gaffe e che non si sia accorta della fake news contenuta nella pagina: “Dubito che Paola abbia voluto prendere in giro nessuno e fare ironia sul Covid. Potrebbe essersi imbattuta in una fake news. Un abbaglio. Non uno sfottò. Ricordo poi che sui social rispondiamo per noi stessi, non diamo pareri oggettivi o “lavorativi”. Libere opinioni personali”. Adesso tutti attendono con ansia la risposta della giornalista.

