Paola Ferrari: “Questo sarà il mio ultimo Europeo, vado in pensione!”/ “Fra tre anni smetto, ecco perché”

Paola Ferrari pronta a lasciare la TV: “Vado in pensione, questo è il mio ultimo Europeo”

Paola Ferrari torna ad essere il volto Rai del post-partita degli Europei. Sarà lei a condurre ‘Notti Europee’, il programma di approfondimento calcistico al fianco di Fulvio Collovati, Tony Damascelli e Eraldo Pecci. Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, la conduttrice sportiva ha però annunciato che questo sarà il suo ultimo Europeo in TV, spiegando poi le motivazioni di questa decisione.

Paola Ferrari: “Diletta Leotta è brava ma non è un esempio"/ “Con Mino Raiola ho perso in tribunale, ma…”

“Sarà l’ultimo Europeo, fra tre anni smetto e andrò in pensione. – ha annunciato Paola Ferrari – L’Europeo, come le Olimpiadi e i Mondiali rappresenta un momento in cui lo sport va oltre la prestazione, i valori sono esaltati. Entro in un modo, esco in un altro, è coinvolgente. Una prova fisica e un’immersione nei sentimenti. Troppo. Mi arrabbio, sono pignola. Sono come un gatto sul davanzale, pronta a dare una zampata e a lasciarci la zampina. Bisogna lasciar correre nella vita, anche nei rapporti personali, ma sono impegnativa per chi è al mio fianco”, ha spiegato la conduttrice.

Alessandro e Virginia De Benedetti, chi sono i figli di Paola Ferrari/ "Mi sono emozionata nel vedere..."

Paola Ferrari e il rapporto con l’età: “Vorrei avere venti anni in meno”

Nel corso dell’intervista, Paola Ferrari ha sottolineato anche quanto sia importante il tempo che passa e il rapporto che si ha con i propri anni: “Non sono amica della mia età. – ha spiegato – Vorrei avere più energia, parlo con i miei figli di intelligenza artificiale. L’età mi dà fastidio perché non potrò vedere che succederà. Non sono falsa, non dico che sono felice. Sto bene fisicamente, sono fortunata, ma vorrei avere venti anni di meno. Anche dieci andrebbero bene”, ha aggiunto.

Marco De Benedetti, chi è il marito di Paola Ferrari/ "Ci ha presentati Alba Parietti e..."

Ha quindi concluso con una sua opinione sul percorso che potrà fare l’Italia di Spalletti agli Europei 2004: “Bisogna vedere se questa Nazionale ha cuore e passione, fattori che Spalletti sta cercando. Quello che ha fatto vincere l’Italia tre anni fa è stato il cuore: uomo chiave Gianluca Vialli. Col suo coraggio è stato un esempio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA