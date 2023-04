Paola Ferrari: “Le molestie? A volte ho dovuto far finta di niente”/ “È accaduto con persone potenti”

Paola Ferrari a Oggi è un altro giorno: “Le molestie ricevute? Non sempre ho denunciato”

Paola Ferrari è tornata a parlare delle molestie subite nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. La nota giornalista ha ribadito l’importanza di denunciare, ammettendo tuttavia di non averlo sempre fatto quando le è capitato di ricevere attenzioni inopportune.

Paola Ferrari:"Le parole di De Benedetti mi hanno ferita"/ "Una dedica a Berlusconi…"

“Attenzioni inopportune e molestie? Mi è capitato molte volte. – ha esordito la Ferrari – Come ho reagito? La reazione deve essere molto adeguata, il problema è che ancora oggi queste cose raramente vengono rese pubbliche, perché non sempre te la senti di affrontare queste cose, il dubbio… e quindi cerchi di girare alla larga. Purtroppo è ancora così e spero che questo mal costume passerà veramente.”

Paola Ferrari: "Diletta Leotta? È Elodie la più bella"/ "Io e Alba Parietti fidanzate fluide di Sandy Marton"

Paola Ferrari: “Mi è capitato di far finta di niente quando mi è capitato con persone troppo potenti…”

Quando la conduttrice Serena Bortone ha chiesto a Paola Ferrari se è capitato anche a lei di non denunciare, la giornalista ha dichiarato: “A me è capitato di far finta di niente, quando queste cose mi sono capitate con persone troppo potenti ammetto che ho cercato di far finta di niente, non è che posso fare la guerra ogni volta.” Così ha precisato: “Non critico chi non ha la forza denunciare, anche se bisogna farlo. Non perdono me stessa perché a volte vorrei essere stata più coraggiosa. Bisogna sempre essere ferme nel dire di no, non lasciare il dubbio, altrimenti ti tormentano. Bisogna denunciare sempre, soprattutto quando ci sono situazioni ambigue e pericolose.” Per questo motivo, nell’educazione di suo figlio Alessandro, Paola Ferrari ha rivelato di avere una priorità: “Crescere un figlio maschio è una responsabilità, perché devi insegnare inizialmente a rispettare le donne, per me è una cosa fondamentale.”

LEGGI ANCHE:

Paola Ferrari vs De Benedetti/ "Mio suocero disgustoso e offensivo su Giorgia Meloni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA