Paola Ferrari e la frecciatina a Chiara Ferragni: cosa è accaduto

Nuova frecciatina social di Paola Ferrari, la celebre conduttrice e giornalista sportiva si è scagliata contro l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni nelle ultime ore con un post sui social. “Da ‘Pensati libera’ a ‘Pensati sciura (milanese)’ è solo un attimo! Da buona imprenditrice se gli affari non vanno bene si cambiano gli obbiettivi!” le parole della presentatrice che hanno scatenato una serie di reazioni contrastanti. In molti hanno messo nel mirino l’uscita di Paola Ferrari, ritenuta esagerata e inopportuna, e non è la prima volta che la conduttrice si è scagliata contro Chiara Ferragni, paparazzata di recente con l’imprenditore Tronchetti Provera.

Tina Cipollari e la chirurgia estetica: "Ritocchino solo alle labbra"/ Dai cambiamenti fisici alla dieta

E alcuni utenti hanno attaccato Paola Ferrari dopo la sua uscita su Instagram: “Le critiche non costruttive, che appaiono solo come dei giudizi negativi, sono spesso mosse da invidia, gelosia, rancore o desiderio di controllo e non lasciano spazio alla crescita e al dialogo”.

Paola Ferrari e il rapporto burrascoso con la madre

Qualche tempo fa la rinomata conduttrice e giornalista era tornata a parlare della sua famiglia, svelando il rapporto complicato con la madre che Paola Ferrari non ha mai nascosto. “Mia madre ha avuto un forte esaurimento e ha cominciato ad essere molto violenta, ha cercato di uccidermi almeno tre volte, e ha aggredito mia nonna inferma” le rivelazioni choc della presentatrice che abbiamo ritrovato sulle scene in estate con Notti europee.

Simona Tagli attacca Beatrice Luzzi: "E' rimasta ferma a vent'anni fa"/ "In lei vedo poca umiltà"

Di recente invece Paola Ferrari è tornata a infiammare il mondo del gossip, tuonando contro Sonia Bruganelli, impegnata a Ballando con le stelle, ma che non avrebbe digerito le troppe critiche ricevute. E così Paola Ferrari ha tuonato contro l’ex moglie di Paolo Bonolis: “Dice che da quando non è più sposata le arrivano critiche, se ti metti a fare, dopo che ti sei separata dal marito e l’hai voluto tu, l’opinionista di un reality, e vai nello show della Rai più amato d’Italia… Ti arrabbi perché ti giudicano”.