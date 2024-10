Sonia Bruganelli è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, il suo percorso però la sta facendo finire al centro di molte critiche e polemiche, nelle scorse ore anche Paola Ferrari si è scagliata contro di lei. A La Vita In Diretta, nei panni di opinionista, non ha fatto giri di parole quando è arrivato il momento di dire la sua sull’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti l’ha duramente attaccata. Riferendosi alla diretta Instagram fatta dalla concorrente di Ballando con le stelle l’ha definita una sceneggiata, a parer suo è arrivata tra ‘sentimento e lacrime’ proprio dopo che le avevano chiesto in trasmissione di mostrare l’anima.

Laura Freddi: “Con Sonia Bruganelli l’amicizia non è durata…”/ “A Ballando forse voleva essere giudice”

Paola Ferrari parlando ancora di Sonia Bruganelli ha anche detto che era stata chiara quando le avevano chiesto di commentare la prima puntata di Ballando con le stelle, in quella occasione l’ha definita poco limpida. L’opinionista ha ricordato che è stata lei a volersi separare da Paolo Bonolis e subito dopo ha deciso di fare l’opinionista di un reality e la concorrente di uno degli show della Rai più amati in Italia, dopodiché ha aggiunto: “E ti arrabbi perché ti giudicano?”.

Selvaggia Lucarelli: “Sonia Bruganelli? Se io sono un predatore, lei è una iena”/ “Non è un premio Oscar…”

Per Paola Ferrari Sonia Bruganelli è astuta, cosa ha detto la concorrente di Ballando con le stelle su Instagram

A La Vita in Diretta Paola Ferrari ha riservato dure parole a Sonia Bruganelli commentando le vicende avvenute da quando è approdata a Ballando con le stelle. A parer suo l’ex moglie di Paolo Bonolis sa bene cosa deve fare per vincere il programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno e ha concluso dicendo che è astuta. Ma cosa ha detto la Bruganelli nella diretta Instagram che è stata alquanto chiacchierata? Sonia ci ha tenuto a far sapere che non si è pentita di aver accettato di partecipare al programma, si è invece pentita della battuta che ha fatto a Mariotto. Si è resa conto che quella è stata una caduta di stile ed è per questo che gli ha chiesto scusa.

Marco Salvati duro attacco a Sonia Bruganelli/ "Hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da un programma"

Sonia Bruganelli ha continuato dicendo che in quella occasione ha agito di pancia rispondendo alla provocazione della giuria. Tra le varie cose ha anche ammesso di aver sbagliato in passato ad ostentare il lusso e ha fatto sapere che vuole ignorare le persone che fomentano odio nei suoi confronti perché si qualifica da solo chi usa fragilità e confidenze per monetizzare dopo essersi finto un amico.