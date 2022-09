Paola Ferrari piange ricordando Paolo Rossi e Fabrizio Frizzi/ “Mi fa male sentire…”

Paola Ferrari e il ricordo di Paolo Rossi

Momento di commozione nel salotto di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 13 settembre. Paola Ferrari che ha svelato di aver scoperto pochi anni fa di avere un fratello, ai microfoni di Serena Bortone, ha ricordato Paolo Rossi a cui era legata da un sincero rapporto d’amicizia. “Mi fai male così. Mi fai tanto male perchè io ancora adesso adesso non riesco ad accettarlo”, dice una commossa Paola dopo aver visto un filmato con Paolo Rossi.

“Paolo è una persona che non è facile descrivere per la sua umanità e semplicità. Ho avuto un rapporto bellissimo negli anni con lui e ancora oggi io faccio fatica anche a sentire la voce. Mi fa male perchè mi sembra ieri che eravamo qui e invece non c’è più”, dice ancora la giornalista.

Paola Ferrari ricorda Fabrizio Frizzi

Paola Ferrari ha partecipato alla prima edizione di Ballando con le stelle dividendo la pista con Fabrizio Frizzi di cui ha parlato non nascondendo un pizzico di commozione ai microfoni di Serena Bortone. “Io e Fabrizio Frizzi eravamo i tronchetti della prima edizione di Ballando“, dice.

“Fabrizio arrivò a quell’edizione di Ballando in un momento particolare della sua carriera e si rimise in gioco” – ricorda la giornalista. “Il pubblico a casa deve sapere che molte delle persone che vedete in televisione sono diverse nella vita. Fabrizio Frizzi era quello che voi vedevate, un uomo di un cuore meraviglioso”, conclude.

