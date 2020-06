Paola, figlia Vittorio Gassman/ Video, “Volevo cambiare cognome, ma…”

Paola Gassman ha seguito subito le orme del padre, fin da quando Vittorio Gassman ha proposto a Dino Risi di girare alcune scene de Il sorpasso a Castiglioncello, dove la sua famiglia viveva ormai da qualche tempo. “Il cachet consisteva in uno Chanel n.5″, ha detto a Le Ragazze. L’eredità paterna ha avuto un forte peso nella vita di Paola: “Io sono una cosa diversa, sicuramente peggiore, ma diversa. Volevo cambiare nome. Mio fratello Alessandro ha avuto fama quando si è svincolato da mio padre”. Da piccola però non è riuscita a stare molto vicino al padre. “Ho scoperto mio papà da grande”, ha detto a La Vita in Diretta, “avevo 15-16 anni, quando abbiamo cominciato a essere più amici che genitore e figlia”. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Rai 1 trasmetterà in seconda serata il documentario Sono Gassman! Vittorio re della commedia. Un attore pieno di fascino, così come nella vita privata. Basti pensare alla sua prole, lasciata in eredità al mondo dello spettacolo. Jacopo Gassman, quarto e ultimo figlio dell’attore, ha seguito a sua volta le orme paterne. Regista di teatro e lungometraggi, ha avuto modo di formarsi fra New York e Londra. “So che c’è sempre un nome e un cognome che mi precedono”, ha detto tempo fa a Vanity Fair, “ovunque vada, sono il figlio di Gassman”. Al contrario dei due fratelli, Jacopo però è sempre stato felice di quel legame, quasi un vincolo. Alla morte del padre, ha scelto di visionare il materiale di archivio, per un totale di migliaia di ore. “Tutto quello che c’era su di lui”, ha dichiarato, “mi sono accorto che è stato il mio modo di elaborare il lutto, questo continuare a riviverlo nella memoria”.

Paola Gassman, figlia Vittorio Gassman: frutto dell’amore con Nora Ricci

Paola Gassman è frutto di uno dei più grandi amori di Vittorio Gassman, quello vissuto con l’attrice Nora Ricci. I due si erano incontrati negli anni Quaranta grazie al teatro e hanno vissuto un intenso colpo di fulmine che li ha portati alle nozze. “A me piace essere ricordato attraverso quello che ho fatto”, avrebbe detto spesso alla figlia Paola qualche tempo fa a La Vita in Diretta. “Ha fatto delle cose che non erano mai state fatte, soprattutto in televisione, perchè amava inventare, detestava la routine”, ha aggiunto parlando del padre. Paola però ha sempre rimproverato al padre la mancanza di severità dal punto di vista professionale che vedeva invece nella madre. La famiglia Ricci, a sua volta immersa nello spettacolo da generazioni, aveva una visione diversa del teatro. Così Paola, da giovane, chiedeva sempre al padre come mai non facesse i grandi personaggi del teatro o le piece che amava di più, come Re Lear. Riguardo alle nozze fra la madre e l’attore, la figlia di Gassman ha affermato che nonostante il divorzio fra i due si era instaurato un bel rapporto. “Era un matrimonio finito, molto presto, e questo ha permesso di essere amici durante tutta la vita“, ha sottolineato, “Magari non tanto professionalmente, perchè mia madre era della scuola severa e lo rimproverava anche da lontano”. Clicca qui per guardare il video di Paola Gassman.



