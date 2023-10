Paola Franchi, chi era l’ultima compagna di Maurizio Gucci/ Una vita segnata da due gravi tragedie

Paola Franchi e il breve idillio sentimentale con Maurizio Gucci

Nel 1985, Maurizio Gucci, lo stilista di fama mondiale, lasciò la moglie dopo 12 anni di matrimonio per iniziare una nuova vita con Paola Franchi. Ciò che sembrava l’inizio di un nuovo capitolo, tuttavia, si trasformò in una serie di tragedie. Nel 1994, Maurizio e Paola si trasferirono insieme, ma il loro idillio durò poco. Il 27 marzo 1995, Maurizio Gucci fu tragicamente ucciso, lasciando un vuoto imprevedibile nella vita di Paola. Ma le sventure non finirono qui. Qualche tempo dopo l’omicidio, Paola Franchi dovette affrontare il suicidio del figlio sedicenne Charly Colombo. Nonostante le tragedie che hanno segnato la sua vita, Paola ha dimostrato una forza e una tenacia straordinarie, continuando a vivere e a cercare la giustizia.

MAURO CORONA, ADDIO A "È SEMPRE CARTABIANCA"?/ "Devo delle scuse a Bianca Berlinguer"

Un altro capitolo della vicenda riguarda il contenzioso legale tra Paola Franchi e le figlie di Maurizio Gucci, Alessandra e Allegra. Le due figlie sono state coinvolte in una disputa sul pagamento di un assegno vitalizio di 1,1 milioni di franchi svizzeri all’ex moglie, Patrizia Martinelli Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci.

Chi è il proprietario del marchio Gucci?/ Ecco chi possiede oggi uno dei marchi di moda più antichi di Italia

I contenziosi con le figlie di Maurizio Gucci e le tragedie che hanno segnato la vita di Paola Franchi

Paola Franchi ha cercato di ottenere il pagamento del risarcimento da parte delle figlie, sostenendo che abbiano ereditato l’obbligazione dal padre. La Cassazione ha confermato la legittimità di questo reclamo, respingendo il ricorso delle figlie Gucci.

Paola Franchi, l’ex compagna di Maurizio Gucci, ha condiviso la sua storia nel 2010 attraverso il libro “L’amore spezzato”, in cui ha raccontato la sua vita e il suo amore per l’uomo di affari, interrotto da una presenza ingombrante, Patrizia Reggiani, che ha segnato la loro vita quotidiana. La vita di Paola Franchi è stata una serie di alti e bassi, ma la sua resilienza e determinazione hanno reso la sua storia un esempio di forza di fronte alle avversità.

Chi è Maurizio Gucci/ Dall’incontro con Patrizia Reggiani all'agguato che gli costò la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA