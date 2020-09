Paola Frizziero è diventata mamma: nato Gennaro Maria/ L’ex Uomini e Donne…

L’ex tronista di Uomini e Donne, ancora oggi amatissima dai fan del dating show di canale 5, Paola Frizziero è diventata mamma. L’annuncio è arrivato dal portale Newsued.com e dalla sorella Aurora Frizziero che, su Instagram, ha pubblicato un fiocco azzurro per festeggiare l’arrivo del nipotino. Paola, infatti, ha dato alla luce un maschietto che dovrebbe chiamarsi Gennaro Mattia come aveva svelato lei stessa nel corso di un’intervista pubblicata dal canale YouTube San Mattia Onlus. “Adesso, da cinque mesi, aspettiamo un bambino, Gennaro Mattia”, aveva dichiarato lo scorso maggio. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, la Frizziero ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e condurre una vita serena e riservata accanto al marito Francesco con cui è convolata a nozze il 26 aprile dello scorso anno.

PAOLA FRIZZIERO MAMMA: LA STORIA D’AMORE CON IL MARITO FRANCESCO

Dopo essere stata la scelta di Salvatore Angelucci e dopo essere salita sul trono di Uomini e Donne scegliendo Carmine Fummo che, però, le disse no, Paola Frizziero tronista ha preferito percorrere una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo incontrando così Francesco. A svelare come è nata la storia d’amore con il marito è stata proprio Paola: “A Gerusalemme ho approfondito la mia conoscenza con Francesco che non mi mollava mai, anche se gli. rispondevo male… Mi sono decisa a dargli una possibilità, ci siamo fidanzati e dopo 4 anni ci siamo sposati, sempre con fatica, perché io volevo sempre scappare”, ha raccontato l’ex tronista ai microfoni della San Mattia Onlus. Oggi, Paola e Francesco sono ufficialmente una famiglia con la nascita del piccolo Gennaro Mattia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA