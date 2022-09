PAOLA GASSMAN, FIGLIA VITTORIO GASSMAN/ “Voleva che sposassi Ugo Pagliai, ma…”

Paola Gassman e Ugo Pagliai sono intervenuti in qualità di ospiti a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno, condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 settembre 2022. La donna ha rivelato che suo padre voleva che ci sposassimo, “noi però non rispondevamo mai. Non c’è un motivo preciso, semplicemente non è avvenuto: è andata tanto bene, stiamo insieme da 54 anni. Molto meglio la convivenza“.

Vittoria, figlia Vittorio Gassman/ "Voleva che imparassi l’italiano, litigavamo..."

Ugo Pagliai ha quindi aggiunto: “Io ho visto per la prima volta Vittorio Gassman impersonare l’Otello, poi quando divenni il fidanzato di Paola ero molto imbarazzato e colpito. Lui capì le mie timidezze, i miei silenzi e mi prese anche un po’ in giro”. Del resto, come ha detto Paola Gassman, “il personaggio di mio papà era forzatamente estroverso, esattamente come lui, che nella vita si è presentato sempre così, passando dall’introversione assoluta della sua infanzia all’euforia attoriale. Poi, purtroppo, è tornata la depressione. Ma lui era un uomo autentico, è diventato cammin facendo un grandissimo padre”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Vittorio Gassman/ Il sodalizio con Monicelli, Risi e Scola, la depressione e i figli

Paola Gassman, figlia di Vittorio e Nora Ricci

Paola Gassman è la prima figlia di Vittorio Gassman, nata dal matrimonio (successivamente annullato dalla Sacra Rota) con Nora Ricci. Il celebre attore ha poi avuto altri tre figli: Vittoria, Alessandro e Jacopo, tutti da mogli diverse. Intervistata dal Corriere della Sera, Paola Gassman ha spiegato perché i suoi fratelli maschi hanno due “enne” nel cognome e lei solo una: “Papà, di origini tedesche, se ne era tolta una dal cognome originale. Quando sono nata io, la primogenita, era giovanissimo e all’anagrafe sbagliò persino il mio giorno di nascita, disse all’impiegato che ero nata il 28 giugno, invece sono nata il 29 giugno, e infatti mi chiamo Paola proprio perché è la festa di San Pietro e Paolo… E su questo sbaglio, in seguito, ci scherzava spesso, dicendo: “È la farsa del tuo compleanno”. Poi, strana coincidenza, la data della mia nascita è coincisa con quella della sua morte, il 29 giugno 2000”. Vittorio e Nora si sono separati quando Paola aveva solo tre anni e fino agli anni dell’adolescenza ha vissuto con la madre, mentre il padre lo vedeva molto poco. Figlia e nipote d’arte, Paola ha seguito le orme dei suoi genitori ed è diventata attrice.

“Il sorpasso”, film con Vittorio Gassman/ Curiosità e spiegazione finale

Paola Gassman: la lunga relazione con Ugo Pagliai

Paola Gassman è legata da più di 50 anni all’attore Ugo Pagliai. Prima di lui, l’attrice si era sposata con Luciano Virgilio, conosciuto all’Accademia nazionale d’arte drammatica, da cui ha avuto la figlia Simona. Il loro primo incontro risale al 1966, alle prove di uno spettacolo in un teatrino romano. Poi nel 1968 Paola e Ugo si sono rincontrati allo Stabile dell’Aquila, dove lei era stata scritturata per una piccola parte in “Un debito pagato” di Osborne, con Ugo protagonista assieme a Mariangela Melato. Lì è cominciata la loro relazione sentimentale e professionale. La coppia ha avuto un figlio, Tommaso, quattro nipoti (Carlotta e Matteo, figli di Simona, e Matilde e Camilla, figlie di Tommaso) e due pronipoti (Alessandro e Ginevra, rispettivamente di Carlotta e Matteo). I due attori, insieme da 54 anni, non si sono mai sposati: “Anche suo padre Vittorio me lo diceva sempre: Ma perché non vi sposate?”, ha confessato Ugo Pagliai al Corriere della Sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA