Paola Gassman/ “Papà Vittorio? Io sono una cosa diversa” (Le Ragazze)

Paola Gassman tra le protagoniste della nuova puntata de “Le Ragazze“, il programma che racconta l’evoluzione del nostro Paese attraverso la storia di figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte. Tra queste c’è anche la figlia del grande Vittorio Gassman che ha cominciato il suo racconto parlando proprio delle sue origini. “Sono nata il 29 giugno del 45 a Milano, credo. Mio nonno insieme ad un caro ad amico decise di venire in Italia” – esordisce così il racconto di Paola Gassman che parte dalle origini della sua famiglia. Parlando proprio dei nonni ha raccontato: “vennero a piedi in Italia dalla Germania e trovarono le loro anime gemelle. Nacque quindi mio padre Vittorio Gassman. Mia madre, Nora Ricci, era figlia d’arte”. Impossibile non menzionare il padre, il grandissimo Vittorio Gassman che ricorda così: “mio padre era completamente diverso da bambino, molto chiuso e molto timido. Sua madre si immedesimava nella figura di mio padre e decise lei di iscriverlo all’accademia per curare le sue problematiche”. Un’infanzia serena e felice quella di Paola cresciuta a stretto contatto con attori e registi; parlando proprio di registi ha rivelato: “nel 62 mio padre consigliò a Dino Risi di venire a Castiglioncello per girare le scene al mare de Il Sorpasso, così ci fu anche il mio esordio nel mondo del cinema. Debuttai proprio nel sorpasso. Il cachet consisteva in uno chanel n°5”.

Paola Gassman e Ugo Pagliai: il matrimonio e 2 figli

Paola Gassman ha debuttato giovanissima nel mondo del cinema anche se poco dopo ha preferito dedicarsi al teatro. Il cognome d’arte a volte è stato un peso al punto che l’attrice ha più volte pensato di di cambiarlo. “Volevo cambiare nome” – ha detto l’attrice che parlando dei paragoni col padre ha detto: “io sono una cosa diversa, sicuramente peggiore, ma diversa”. Diversa o meno, Paola è diventata una bravissima attrice di teatro conquistando la fama con lo spettacolo “Orlando Furioso” che ha portato in giro per il mondo. La popolarità televisiva, invece, è arrivata poco dopo con “La tragedia del vendicatore”, una serie diretta da Luca Ronconi a cui ha fatto seguito “Cucina” diretta da Lina Wertmuller. Dopo questa breve parentesi televisiva, la Gassman è entrata nella compagnia Brignone-Pagliai, con cui ha conquistato i teatri con gli spettacoli Spettri e Processo di Famiglia. Durante la sua carriera ha lavorato anche con il padre Vittorio nelle opere “Cesare o nessuno”, “Fa male il teatro” e “Bugie Sincere”. Oltre ad affermarsi come attrice di teatro, Paola è anche una donna e mamma felice. Il primo matrimonio è stato con Luciano Virgilio incontrato all’Accademia di Arte Drammatica con cui avuto la prima figlia Simona, mentre con il secondo marito Ugo Pagliai ha avuto il secondo figlio Tommaso.



