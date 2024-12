Paola Iezzi e il passato: “Ho vissuto anni complicati”

Da qualche anno le sorelle Iezzi sono tornate sulle scene musicali più in forma e scatenate che mai, Paola Iezzi e la sorella Chiara, da Sanremo 2023 in poi si sono riprese il pubblico e hanno conquistato le nuove generazioni con i loro ultimi tormentoni lanciati nel mondo musicale.

Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex compagni Manila Nazzaro/ Accusa alla miss: "Frequentava un altro"

In una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Paola Iezzi ha riavvolto il nastro e ricordato i momenti precedenti al successo: “Lavoravo come dj e andavo in studio a registrare con gli amici che sono quelli di sempre. “Ama e fa’ ciò che vuoi”, diceva Sant’Agostino. Io ho messo una devozione totale in tutti i miei progetti. Anche quando andavo a cantare nei ristorantini, mentre la gente mangiava. Ogni tanto ricevevo un messaggino cattivo, pochi per la verità: “Guarda come ti sei ridotta”. Ma perché? Il mio mestiere è intrattenere le persone con la musica ed è un grande privilegio” le parole di Paola Iezzi che ha sottolineato di aver avuto anni complicati dopo la separazione con la sorella Chiara.

Chiara Iezzi, la rivelazione hot sulla sorella Paola/ "Abbiamo condiviso lo stesso uomo"