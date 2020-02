PAOLA IEZZI/ “L’amore con Paolo Santambrogio dopo storia travagliata” (Vieni da me)

Nella lunga intervista rilasciata a Vieni da me, Paola Iezzi ha poi parlato del rapporto con la sorella Chiara: «Siamo sorelle, siamo amiche, facciamo lavori diversi: lei ama recitare ed è molto brava. Le auguro tutto il meglio per la sua carriera da attrice, non è facile per le persone capire che uno ha anche voglia di fare altre cose, ma sta insistendo sulla sua strada. Ci sentiamo, ci diamo dei consigli. Io non ho mai recitato e non mi viene neanche in mente: amo la musica e amo fare questo». Poi è il turno della canzone Pride degli U2: «E’ l’unica che unisce me ed il mio fidanzato Paolo Santambrogio (ride, ndr). Lui è un po’ più sull’alternativo, io amo il pop, lui è un po’ più snob. Fa un po’ fatica a capire certe cose del pop». «Ci siamo conosciuti su My Space, io uscivo da una storia travagliata. Stiamo insieme da 13 anni, quasi 14», ha spiegato Paola, che è tornata sulla precedente relazione: «Era il rapporto che era un po’ tossico, mi sono resa conto che tanta energia è andata dispersa nel nulla ma ho imparato molte cose». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PAOLA IEZZI, IL BOOM DI PAOLA&CHIARA

Paola Iezzi oggi ospite a Vieni da me: la cantante protagonista nel salotto di Caterina Balivo con il format “Una canzone per te”. Si parte con Nord Sud Ovest Est degli 883: «Io e Chiara siamo state coriste per un anno di tour dal 1995 al 1996. Claudio Cecchetto ci scovò in un locale a Milano dove ci esibivamo spesso». Poi è arrivato il successo, la vittoria al Festival di Sanremo con “Amici come prima”: «Ogni volta che rivedo questa vittoria penso alla soddisfazione che abbiamo provato: vincevamo il Festival con una canzone scritta da noi, è stata una delle cose più belle che ancora adesso mi rende orgogliosa di essere un’autrice». Un successo che ha reso orgogliosi anche i genitori: «Credo che fossero all’apice della gioia, noi abbiamo tanta gavetta per arrivare lì, quando inizi questo percorso i genitori sono sempre preoccupati e preferiscono che tu faccia altro».

PAOLA IEZZI A VIENI DA ME

Paola Iezzi lo scorso 10 gennaio ha pubblicato il nuovo singolo “LTM” con Myss Keta: «E’ uscito a ridosso di Sanremo ma ha avuto un buon successo. Io e lei ci siamo conosciute per caso in un locale e abbiamo deciso di fare qualcosa insieme, è nata questa canzone bella». Ma Benji & Fede sono paragonabili a ciò che hanno rappresentato Paola & Chiara? «Noi siamo durate 17 anni, mettiamo le cose in chiaro fin da subito». Infine, il sogno della sua carriera: «Avrei voluto duettare con due persone che non ci sono più, Michael Jackson e George Michael».



