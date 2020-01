Paola Iezzi/ “Mia sorella Chiara? Le voglio bene, ma lei ora è un’attrice e…”

Paola Iezzi torna a parlare di “Paola e Chiara”, il duo formato con la sorella e durato 17 anni. «Un periodo lungo per un sodalizio artistico», dice ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. «Abbiamo tirato fuori un sacco di hit e fatto ballare un sacco di gente. Abbiamo fatto video sempre molto curati, dato un’immagine precisa alla nostra iconografia e tutto questo è rimasto». Ma non le rivedremo insieme. Paola Iezzi è molto chiara su questo: «Hanno esaurito il loro percorso e le loro cose da dire». Lei e sua sorella hanno preso strade diverse. «Chiara oggi è un’attrice, ama questo nuovo lavoro e questo nuovo percorso». Lei ha la sua strada davanti a sé, quindi hanno accettato di aver separato i loro percorsi. «Noi siamo sorelle e ci vogliamo bene», assicura Paola Iezzi. Resta l’orgoglio per il successo che hanno raggiunto insieme: «Ho un passato glorioso con mia sorella, le nostre canzoni hanno fatto ballare e cantare un sacco di italiani e sono arrivate anche all’estero».

PAOLA IEZZI, IL SUCCESSO CON CHIARA E L’INEDITO CON MISS KETA

Paola Iezzi va dunque avanti per la sua strada, che evidentemente non è la stessa della sorella Chiara. Ma ogni tanto le piace cantare i successi del duo “Paola e Chiara”. «I pezzi che abbiamo fatto sono una benedizione assoluta, mi diverto a ricantarli e mi piace l’idea che quei pezzi siano rimasti». E parla ad esempio di “Amici come prima”: «Quando l’abbiamo finito di scrivere abbiamo pensato “questo va a Sanremo e vince”. Ed è andata esattamente così». Da qualche giorno però è uscito un inedito con Miss Keta, “LTM”. «Ci siamo incontrate per caso in un locale, lei faceva un featuring, io ero andata a vedere la serata». Quando l’ha vista (l’episodio risale ad un anno fa), si è presentata: «È stato un incontro carino, ci siamo scambiate il numero, è nata una simpatia e le ho chiesto se aveva voglia di collaborare per fare qualcosa insieme». Ma all’inizio Miss Keta l’aveva intimorita: «Ero un po’ intimorita, lei ha sempre il volto coperto, mi sono presentata e lei mi ha detto che sapeva tutte le canzoni».

