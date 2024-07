Paola Iezzi, retroscena choc su Vamos a bailar: “Fu bocciata a Sanremo”/ “Liquidata con parole poco carine”

Paola Iezzi e la rivelazione su Vamos a Bailar: “Fu bocciata a Sanremo…“

Si apre un nuovo capitolo professionale per Paola Iezzi, entrata ufficialmente nella squadra di X Factor in veste di nuova giudice al fianco di Achille Lauro, Jake la Furia e Manuel Agnelli. La cantante è pronta ad una nuova avventura a culmine del suo atteso ritorno sulla scena musicale, assieme alla sorella Chiara Iezzi, iniziato lo scorso anno con il Festival di Sanremo 2024 e con Furore e che prosegue ora con la nuova hit del duo pop femminile Festa Totale.

Intanto però, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paola Iezzi ha rivelato anche un clamoroso retroscena sulla canzone che ha aperto le danze e reso celebri le sorelle del pop italiano anche a livello internazionale: Vamos a bailar. “La cosa più assurda – spiega – è che quel pezzo fu bocciato inaspettatamente a Sanremo, eravamo convintissime che sarebbe stato preso, invece il direttore artistico Sergio Bardotti liquidò la canzone con parole poco carine, anche se poi ci chiese scusa. È stato un vortice: in estate eravamo abbacchiate dopo la bocciatura, poi il pezzo arrivò primo in metà Europa, numero uno anche a Londra: una magia“.

Paola Iezzi, dal boom di Vamos a bailar al videoclip diretto da Luca Guadagnino

Dalla sonora bocciatura al Festival di Sanremo, quell’anno condotto da Fabio Fazio, all’apice del successo in Italia e tutta Europa: Vamos a bailar ha conosciuto prima l’insuccesso e poi un clamoroso trionfo, tuttora intramontabile e che lo rende uno dei tormentoni di maggior successo non solo del repertorio di Paola e Chiara, ma di tutta la canzone italiana.

Il videoclip, tra l’altro, fu diretto da un nome di spicco come Luca Guadagnino. “Cercavamo un regista diverso dai soliti che ci proponevano, ci piacevano gli outsider, i nomi nuovi – ha rivelato Paola Iezzi al Corriere della Sera – Ci dissero che a lui sarebbe piaciuto girare il video perché era un fan. Non lo vedo da allora, ma sul set fu molto divertente: una persona ironica, stralunata, con i capelli per aria“.

