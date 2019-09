Paola Massari ex moglie Claudio Baglioni/ Non solo la musa di “Questo piccolo grande amore” ma…

Chi è Paola Massari ex moglie Claudio Baglioni

Sono ben due le donne che hanno affiancato Claudio Baglioni nel corso della sua vita, prima fra tutte l’ex moglie Paola Massari. I rapporti fra i due sono rimasti pacifici, tanto che la musa del grande artista italiano ha speso belle parole nei suoi confronti in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Gli appassionati ricorderanno di certo “Questo piccolo grande amore”, un brano realizzato da Baglioni con Antonio Coggio nel ’75 e considerato uno dei pilastri della musica leggera dello Stivale. Nel testo il cantautore decanta una lode senza fine nei confronti di una ragazza, di cui ricorda “quella sua maglietta fina” e la “camminata strana”. Ebbene la giovane di cui parla l’ex marito è proprio la Massari, anche se la diretta interessata, ricorda Il Corriere della Sera, non gradisce molto di essere inquadrata come musa. “Credo che riduca l’importanza del vissuto mio e di Claudio in quel periodo”, sottolinea infatti. Claudio Baglioni invece sarà presente su Rai 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 4 settembre 2019, con la replica del concerto che ha tenuto all’Arena di Verona per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Sarà una nuova occasione per riascoltare anche quella canzone dedicata alla futura moglie, che non tarderà a schierarsi in sua difesa quando intuirà che la critica non vede di buon occhio i suoi lavori. “Sono stata parte attiva e costante della sua creazione”, aggiunge ancora nell’intervista, “quell’apoteosi tardiva mi dette fastidio”, conclude ricordando la sua battaglia social contro quei giornalisti che dopo averlo criticato per decenni, erano arrivati al punto di osannarlo solo in occasione di Sanremo.

Paola Massari e l’amore per la natura

Cacciatrice di prime volte, scrive Paola Massari sul suo profilo Instagram, tutto dedicato alla natura. In questi mesi si è impegnata molto su Instagram, forse per la possibilità di condividere gli scatti realizzati immersa nel verde, oltre che semplici pensieri. Non è un caso infatti che la Massari abbia scelto di allontanarsi da Facebook, dove condivide raramente qualche post. Negli ultimi giorni è stata sulle Dolomiti, come dimostra la foto meravigliosa, quasi senza tempo, che ritrae la Chiesa di San Tomaso Agordino. Fra boschi perduti e avvistamenti di cervi, l’ex moglie di Claudio Baglioni trova anche il modo di rimanere a contatto con l’arte. Come l’installazione di Grimanesa Amoros alle porte di Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. Un agosto spettacolare quindi quello di Paola, che fra spiritualità e scatti felini è riuscita a sottrarsi al caldo delle città. Oltre ai suoi Pelù e Pierre, gattino e cagnolino, la Massari pubblica ogni tanto anche qualche foto ricordo con il figlio Giovanni Baglioni. L’ultimo scatto risale allo scorso 19 maggio, in occasione del compleanno del figlio, dove una giovanissima Massari posa con un piccolissimo e futuro chitarrista, sorridente ed entrambi al mare.

Visualizza questo post su Instagram Noi. E la felicità. Buon compleanno. ♥️ Un post condiviso da paola massari (@paolamassari) in data: 18 Mag 2019 alle ore 4:39 PDT





