Paola Pallonetto, ex moglie Ciro Ferrara/ Ancora uniti dopo la separazione

Paola Pallonetto è l’ex moglie di Ciro Ferrara, con cui è stata sposata per circa vent’anni e da cui si è separata nel 2017, rimanendo comunque in ottimi rapporti, soprattutto per il bene dei loro tre figli, Benedetta, Giovanbattista e Paolo. La donna è stata una presenza serena e silenziosa a fianco del più celebre marito, con cui è stata protagonista di un famoso spot pubblicitario. Paola è molto riservata e sui social condivide principalmente foto dei figli e del nipotino Leone. In qualche scatto appare anche l’ex marito, segno che i rapporti tra i due sono rimasti buoni. Qualche anno fa Paola Pallonetto ha partecipato al programma Le Iene, come complice di uno scherzo orchestrato ai danni di Ciro Ferrara: insieme alla iena Nicolò De Devitiis, fingeva di avere un fidanzato che si era impadronito di uno dei cimeli calcistici più amati dall’ex marito, una delle magliette di Diego Armando Maradona.

Paola Pallonetto: il rapporto con Ciro Ferrara dopo la separazione

Paola Pallonetto ha sempre evitato di alimentare i gossip riguardanti la fine del suo matrimonio con Ciro Ferrara, durato 20 anni, che secondo molti era dovuta a un flirt con la showgirl Federica Fontana. Nel 2009, la ex moglie di Ferrara aveva detto durante un’intervista a TuttoSport: “Se resistiamo da tanti anni significa che funziona. Riusciamo a trasmettere l’immagine di una famiglia felice, la nostra”. Purtroppo il loro matrimonio si è concluso nel 2017, ma l’affetto non è finito. Lo scorso dicembre la famiglia Ferrara si è riunita al gran completo per festeggiare il Natale. I due ex coniugi erano insieme anche durante l’estate e hanno festeggiato insieme l’esame di maturità del figlio Giovanbattista. L’anno scorso Paola Pallonetto sono diventati nonni di Leone, figlio di Benedetta.

