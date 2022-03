Paola Pallonetto, chi è l’ex moglie di Ciro Ferrara?/ Lavoro, curiosità e figli

Chi è Paola Pallonetto?

Paola Pallonetto è stata a lungo la moglie di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e del Napoli, che a breve parteciperà a Pechino Express 2022. Paola ha conosciuto Ciro quando aveva 15 anni, i due sono poi convolati a nozze e hanno avuto tre figli: Benedetta,

Paolo e Giovambattista, che hanno preso parte, tutti insieme allo spot pubblicitario del budino Danone Danette. il rapporto tra Ciro e Paola sembrava solido e resistente e abbiamo potuto constatarlo anche quando lei ha fatto uno scherzo al marito collaborando con Le Iene, eppure, nel 2017 i due si sono separati, restando in rapporti pacifici per amore dei loro tre figli. La famiglia si è spesso riunita, soprattutto in occasione dell’arrivo del primogenito della figlia Benedetta ed è possibile che la vedremo presto nuovamente riunita, dato che a partecipare a Pechino Express 2022 insieme a Ciro, sarà proprio il figlio Giovambattista, un ragazzo solare che frequenta l’università, che come il padre ama il calcio ma a differenza sua preferisce tenerlo come hobby e che attualmente è fidanzato con Margherita Migliasso.

Canzone Segreta, replica seconda puntata/ Michele Placido spiazzato da Violante

Paola Pallonetto, la dedizione al lavoro e all’amore per i suoi figli

Paola Pallonetto, ad oggi è ben lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo; riguardo alla sua vita sentimentale non sappiamo molto, poiché la donna è molto riservata in quest’ambito, eppure è molto attiva su Instagram e condivide quotidianamente momenti con i figli e

BRUNO GIORDANO E INCOCCIATI, COMPAGNI SQUADRA CIRO FERRARA/ "E' speciale, per lui.."

impegni lavorativi. Durante il matrimonio con Ciro Ferrara, Paola ha preso parte a qualche spot pubblicitario ed è apparsa sul grande schermo anche per aver preso parte ad uno scherzo delle Iene volto proprio all’attuale ex marito, in cui fingeva di avere un nuovo fidanzato, che aveva “rubato” uno dei cimeli più importanti per l’ex calciatore, la maglietta di Diego Armando Maradona. In seguito, nonostante Paola abbia alcune conoscenze e amicizie nel mondo dello spettacolo, come: Vanessa Incontrada, Maria Mazza ed Eleonora Pedron, la donna sembra essersi totalmente distaccata dal mondo televisivo e ad oggi, si occupa di moda e abbigliamento presso la boutique Fisico, presso il centro di Torino. Le piace molto andare in vacanza ad Ibiza e pare avere una grande complicità con Riccardo Grande Stevens, il figlio dell’avvocato Franco. Dei suoi figli invece ribadisce spesso sui social “sono il mio orgoglio”.

Paola, Benedetta, Paolo e Giovanbattista, moglie e figli Ciro Ferrara/ La fama in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA