Paola Penzo, chi è la moglie di Gino Paoli/ “50 anni insieme. Se non ci fosse lei non ci sarei più”

Paola Penzo, chi è la moglie di Gino Paoli: insieme da 50 anni

Nella vita di Gino Paoli ci sono stati molti amori ma ce n’è uno che ha sovrastato gli altri e che ancora oggi è al suo fianco: la moglie Paola Penzo. È grazie a lei che il celebre cantante ha trovato la serenità dal punto di vista sentimentale. I due sono diventati marito e moglie nel 1991 ma si sono conosciuti molti anni prima. Insieme hanno avuto tre figli: Nicolò, nato dieci anni prima delle loro nozze, nel 1980, Tommaso e Francesco, nato nel 2000.

Paola Penzo è la seconda moglie di Gino Paoli. Prima di lei c’è stata la prima moglie Anna Fabbri e altri grandi amori come quello con Stefania Sandrelli e la ben nota e chiacchierata relazione con Ornella Vanoni. Nel suo cuore però oggi c’è solo Paola: “Ora ne ho solo una. Mia moglie Paola ha “ammazzato” tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei. Non so come non scappi, soprattutto ora…” ha infatti dichiarato il cantante al Corriere.

Gino Paoli e il grande amore per la moglie Paola

Per Gino Paoli, sua moglie Paola è la cosa più bella della sua vita: “Se non ci fosse lei, non ci sarei già più. Perché, ora sì, mi sarei anche rotto i coglio*i“, ha infatti aggiunto il cantante nel corso di un’intervista, e ancora “L’amore è fatto di emozioni che per mantenersi pure devono restare dentro l’animo e connettersi all’altro senza bisogno di parole”. Paola d’altronde è al suo fianco non solo nelle gioie e nei dolori della vita privata ma anche nel lavoro. Paola Penzo è infatti un’autrice che ha collaborato anche ad alcuni testi delle sue canzoni.

