Paola Perego e Simona Ventura stroncano le critiche/ “Ci avevano dato una settimana di vita, solo perché…”

Paola Perego e Simona Ventura tornano con Citofonare Rai2

Paola Perego e Simona Ventura sono pronte a tornare in onda con la nuova edizione di Citofonare Rai2, in partenza da domenica 1 ottobre. Complice il grande successo di ascolti, il loro format è stato confermato anche per questa stagione e le due conduttrici non possono essere più felici di così. In un’intervista rilasciata a La Stampa, hanno parlato del loro ritorno in tv e hanno respinto alcune critiche ricevute, secondo le quali il programma di Rai2 sarebbe un tentativo disperato per entrambe di rilanciarsi sul piccolo schermo.

“Io ho sulle spalle 40 anni di tv, Simona 35: parlare di ‘rilancio’ mi sembra una cattiveria inutile. Che dobbiamo più rilanciare? Quello che dovevamo dimostrare, l’avevamo già dimostrato“, ha ammesso la Perego. Parlando invece di Ballando con le stelle, che vedrà scendere in pista entrambe in veste di concorrenti, la conduttrice ammette ironica: “A Ballando saremo l’una contro l’altra… Mi sposerei domani con Simona perché cucina benissimo, il problema è che vuole farlo pure Terzi. Tocca litigarcela“.

Paola Perego e Simona Ventura: “Ci avevano dato una settimana di vita“

Anche Simona Ventura interviene e parla dell’amicizia con Paola Perego, un rapporto tra colleghe che si è fatto sempre più solido: “È molto bello che la nostra amicizia si sia cementata nel tempo. Quando avevamo iniziato ci avevano dato una settimana di vita, e solo perché eravamo due donne! Invece la nostra è un’intesa perfetta: siamo complementari, caratterialmente e professionalmente, e abbiamo avuto le stesse sofferenze“.

Sul tema della solidarietà femminile in tv, la Ventura svela: “Non ho mai avuto pregiudizi verso le colleghe. Ho anche lanciato tante giovani donne, cosa che non fa ormai più nessuno. Se però qualcuna mi attacca, non sto certo lì a prenderle. Ma non sono mai io la prima ad attaccare briga“. E anche Paola Perego ammette: “In passato mi è capitato di avere un’intesa simile con altre colleghe: penso per esempio a Paola Barale, che è stata la prima inviata donna di un reality, o a Mara Venier. Tutte donne di una grande intelligenza. Purtroppo però ho incontrato anche colleghe ignoranti, nel senso di non intelligenti, che entravano subito in competizione“.

