E’ un periodo forse quanto mai roseo per Simona Ventura; ormai da tempo ha ripreso le redini della sua carriera televisiva tornando a primeggiare e dimostrando di essere ancora oggi tra le conduttrici più amate. Ma il momento è ancor più lieto principalmente per una tappa che riguarda la sua vita privata, il recente matrimonio con Giovanni Terzi. La conduttrice, proprio sul tema nuziale, è stata intervistata dal settimanale Novella 2000 – come riporta LaNostraTv – spiegando anche una piccola differenza sul suo primo matrimonio e dunque a proposito del suo primo marito, Stefano Bettarini.

“Se c’è stata una differenza? Certamente, con il primo matrimonio mi sono separata 20 anni fa perchè era un’unione che non andava…”. Risponde così Simona Ventura a proposito del parallelismo tra il suo primo matrimonio con Stefano Bettarini e quello recente con l’attuale marito Giovanni Terzi. Un amore più volte celebrato, impreziosito dal lieto evento e che promette di proseguire su binari felici: “Abbiamo un amore incondizionato per i figli e lo stesso modo di rapportarci con loro; ci guardiamo a vicenda nel lavoro e nella vita”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, la nuova vita da marito e moglie: “Ora siamo più sereni e felici…”

Sempre nell’intervista rilasciata per Novella 2000, Simona Ventura ha spiegato come sia convinta che il matrimonio con suo marito Giovanni Terzi, al netto delle emozioni prima e dopo, sia probabilmente un evento unico nella sua vita: “E’ la prima volta nella mia vita che vivo questa esperienza”. Come riporta LaNostraTv, la conduttrice ha anche spiegato come dopo le nozze non sia cambiato nulla dal punto di vista pratico nel rapporto con il marito, bensì dal punto di vista della percezione emotiva; la felicità e la sintonia sono cresciute in maniera esponenziale. “Siamo entrambi molto più sereni e felici, siamo ben consapevoli di aver fatto una cosa bellissima…”.