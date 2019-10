Paola Perego/ “Finalmente sono nonna: Pietro è la mia ragione di vita”

Paola Perego è al settimo cielo: la celebre conduttrice è diventata nonna di Pietro ed ha raccontato le sue emozioni in una lunga intervista a La vita in diretta. «Sono cambiate le priorità, ancora una volta: i miei figli sono grandi e autonomi, ora in cima alle priorità c’è Pietro, che è indifeso. Io non pensavo che cambiasse tutto così: sono rimbambita, giro con la sua foto. Io vivo per lui, ormai: è una gioia…», racconta il volto di Non disturbare, che ha aggiunto: «In sala parto c’era il compagno di mia figlia Giulia, ma l’ostetrica mi ha riconosciuta e mi ha fatto entrare di nascosto: facendo il cesareo, ho visto tutto. Ero seriamente preoccupata per mia figlia, come me lo hanno messo in braccio esiste solo lui».

PAOLA PEREGO: “MIO NIPOTE PIETRO E’ UNA PARTE DI ME

«Io volevo un figlio a tutti i costi, avevo un istinto moderno a tutti i costi. Ero in carriera e sono tante le cose che entrano nella vita, ora è un’altra cosa: non è vero che hai responsabilità, io ho un’ansia quando resta solo con me…», prosegue Paola Perego che, dopo aver affermato di avere come asso nella manica «Hanno ucciso l’uomo ragno», sottolinea che il piccolo Pietro «è buonissimo, non fa mai capricci e non si lagna: fa ridere, è un bimbo buffo. Ha le stesse espressioni di mia figlia, che era buffissima. Lui è così buffo, così come bello: è uguale allo zio Riccardo. Il papà? Ha gli occhi grandi del papà e il carattere, lui è sereno e buono. Siamo molto felici che abbia preso dal papà in questo senso». E evidenzia: «Non è come essere mamma due volte, lui è una parte di me: è parte di mia figlia, che a sua volta è parte di me. Forse col maschio sarà diverso».

